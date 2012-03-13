14日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ 新規上場 エムアップ( 3661.T ) 東証マザーズ市場 公開価格1130円 追加上場 ダイイチ7643.OS 札証 ジャスダック市場に既上場 レーザーテック( 6920.T ) 東証２部 ジャスダック市場に既上場 指定替え ＪＰホールディングス( 2749.T ) 東証２部から１部に昇格 ０８：５０ １─３月法人企業景気予測調査（財務省・内閣府）[JPBUSC=ECI] ０９：３５ アジア開発銀行研究所の国際コンファレンス 浅川副財務官が基調講演 ０９：５５ 参議院予算委員会 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １３：３０ １月鉱工業生産確報（経産省）[JPIP4=ECI] １４：００ 金融経済月報（日銀） １４：００ 民主党の円高・欧州危機等対応研究会 １８：３０ 総合エネルギー調査会基本問題委員会 エネルギーミックスの選択肢について ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １３日（火） ０６３０ＧＭＴ ２月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] ０７４５ＧＭＴ １月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] ０９００ＧＭＴ ＥＣＢ月報 ０９３０ＧＭＴ １月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] １０００ＧＭＴ ３月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] １１３０ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁が講演（パリ） １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２３０ＧＭＴ ２月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ １月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 １８１５ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明発表）[USFOMC=ECI] ＥＵ財務相理事会（ブリュッセル） 米大統領選：共和党ハワイ州党員集会、アラバマ州・ミシシッピ州予備選 中国全国人民代表大会（全人代）（１４日まで） （主な決算発表） BMW AG ( BMWG.DE ) １４日（水） ０９３０ＧＭＴ ２月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] １０００ＧＭＴ ２月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ２月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] １２３０ＧＭＴ 第４・四半期米経常収支（商務省）[USCURA=ECI] １４００ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が全米独立地域銀行家協会の会合でビデオ講演 １７００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 中国全国人民代表大会（全人代）（最終日） 温家宝首相が記者会見 （東京 １４日 ロイター）