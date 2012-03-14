15日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ 新規上場 ライフネット生命保険( 7157.T ) 東証マザーズ市場 公開価格1000円 指定替え 島根銀行( 7150.T ) 東証２部から１部に昇格 ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） １０：００ 参議院予算委員会 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ ２０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） １０：３０ マツダ 新型車販売状況報告会 １１：００ サッポロビール ノンアルコールビールテイスト飲料 新商品発表 １１：３０ 自工会会長定例会見 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 （財務省） １２：４５ ２０年利付国債の入札結果 （財務省） １３：００ ２月首都圏マンション発売戸数（不動産経済研究所） １４：００ ファーストリテイリング 柳井会長会見 １４：００ 信託銀行協会 会長会見 １５：１５ ２０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） １６：３０ 全銀協会長お別れ会見 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １４日（水） ０９３０ＧＭＴ ２月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] １０００ＧＭＴ ２月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ２月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] １２３０ＧＭＴ 第４・四半期米経常収支（商務省）[USCURA=ECI] １４００ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が全米独立地域銀行家協会の会合でビデオ講演 １７００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 中国全国人民代表大会（全人代）（最終日） 温家宝首相が記者会見 １５日（木） ０９００ＧＭＴ ＥＣＢ月報 １２３０ＧＭＴ ３月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２３０ＧＭＴ ２月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] １３００ＧＭＴ １月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI] １４００ＧＭＴ ３月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 ＩＭＦ理事会（ギリシャ支援関連） 米韓ＦＴＡ発効 スイス中銀金融政策会合 インド中銀の金融政策見直し （東京 １５日 ロイター）