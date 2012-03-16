追加：〔表〕きょうの投信設定（16日）＝4本、304億8064万円

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＊設定額を追加しました。 【ファンド名／運用会社、設定額、販売会社】 ◎ゴールド・ターゲット・ファンド ／新生インベストメント・マネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：１０００億円 設定額 ：２１億０９０５万円 販売会社 ：新生銀行(8303.T) ◎利回り株チャンス・オープン ／大和証券投資信託委託 ──────────────────────────────────── 設定上限額：５００億円 設定額 ：２７億３１６６万円 販売会社 ：丸三証券(8613.T) ◎日本選抜大型株ファンド１２０３ ターゲット１１５％型 日本選抜大型株ファンド１２０３ ターゲット１３０％型 ／Ｔ＆Ｄアセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：各２０００億円 設定額 ：・１１５％型：２４５億１７１４万円 ・１３０％型： １１億２２７８万円 販売会社 ：野村証券
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