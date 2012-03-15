16日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ 指定替え 東京デリカ( 9990.T ) 東証２部から１部に昇格 ０７：３０ 閣議、閣議後会見 ０８：１０ 衆議院財務金融委員会 ０８：５０ 日銀金融政策決定会合議事要旨（２月１３・１４日分） ０９：００ 参議院予算委員会 ０９：３０ ユニクロ銀座店 オープニングセレモニー １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １１：３０ トヨタ／スバル 新車ラインオフ式典 豊田章男社長、吉永泰之社長出席（群馬県太田市） １４：００ １月景気動向指数改定値（内閣府）[JPCIIN=ECI] １４：１５ 大阪商工会議所 正副会頭会見 １４：３０ 電気事業連合会 八木会長（関電社長）会見、中部電力・水野社長会見 １７：００ 藤井民主税調会長講演 １７：３０ 「アジア製薬団体連携会議」記者会見 １８：００ 民主党厚労・財金・総務部門・社保調査会・税調合同会議 １９：００ 原子力損害賠償紛争審査会（文科省） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １５日（木） ０９００ＧＭＴ ＥＣＢ月報 １２３０ＧＭＴ ３月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２３０ＧＭＴ ２月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] １３００ＧＭＴ １月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI] １４００ＧＭＴ ３月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 ＩＭＦ理事会（ギリシャ支援関連） スイス中銀金融政策会合 インド中銀の金融政策見直し １６日（金） １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] １２３０ＧＭＴ ２月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] １３１５ＧＭＴ ２月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] １３５５ＧＭＴ ３月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] １９００ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が現在の経済状況と 金融政策について講演（フランクフルト） 米アップル( AAPL.O )の新型ｉＰａｄ、日米などで発売 （東京 １６日 ロイター）