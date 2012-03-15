起債予測一覧〔表〕＝3月16日現在

【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 三菱地所 <0#8802=JFI> 3/13 AA 期間10年、発行額200億円 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ レンジ／T(321回)+14─15bp 3月16日に起債予定 全日本空輸 <0#9202=JFI> 3/ 8 AA 期間4年、発行額300億円、個人債 主幹事はＳＭＢＣ日興 仮条件／利率0.65─1.25％ 3月19日に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 日本政策金融公庫 3/ 7 A 2012年度第1四半期の主幹事は野村、 <0#0910=JFI> 三菱ＵＦＪＭＳ、メリル 住宅金融支援機構 3/ 6 A 期間30年 <0#0943=JFI> 2012年度上期の主幹事は野村、 三菱ＵＦＪＭＳ 3/ 6 A 期間10年、15年、20年 発行は4月中旬(条件決定は4月上旬)予定 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村、みずほ -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 地方公共団体金融機構 3/ 9 <2012年度上半期発行計画> <0#0906=JFI> 10年債：2400億円程度 20年債：800億円程度 5年債：400億円程度 FLIP、スポット債：1400億円程度 EMTN：1000億円程度 総額：6000億円程度 1/ 6 <2011年度第4四半期発行計画> 10年債：900億円程度 20年債：200億円程度 5年債：200億円程度 FLIP、EMTN、その他：900億円程度 総額：2185億円 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（環境再生保全機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 愛知県 <0#0108=JFI> 2/23 AA 期間10年、発行額200億円 レンジ／T(321回)+2.5bp 3月16日に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（公社債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（投資法人債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（円建て外債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- ウリィ銀行 1/10 A 主幹事はシティＧ、クレディアグリコル ＨＳＢＣ、みずほ、野村 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（海外ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（ＡＢＳ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 住宅金融支援機構 2/23 AA 第59回債、発行額1488億円 <0#0943=JFI> 主幹事は大和ＣＭ、ＳＭＢＣ日興、野村、 メリル レンジ／T(321回)+40─41bp(下限34bp) 3月16日に起債予定 3月下旬に発行予定 ＰＳＪ予測統計値は平均値が8.24％、 中央値が8.18％。 引受主幹事候補14社が3月6日引値ベースで 信託候補債権データに基づいて推計し、 同機構に報告した平均値・中央値 予備格付け：ＡＡＡ(Ｓ＆Ｐ、Ｒ＆Ｉ) 2/23 A 第60回債 4月下旬に起債予定 5月上旬に発行予定 -------------------------------------------------------------------------------- 【社債発行登録 企業（別表）】 -------------------------------------------------------------------------------- 企業名 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 備考 -------------------------------------------------------------------------------- ＴＯＴＯ <0#5332=JFI> 3/13 登録額300億円、3月21日効力発生予定 日立建機 <0#6305=JFI> 3/ 9 登録額500億円、3月18日効力発生予定 日本精工 <0#6471=JFI> 3/ 5 登録額500億円、3月13日効力発生 ユニー 8270.T 3/ 5 登録額500億円、3月13日効力発生 東京急行電鉄 <0#9005=JFI> 3/ 2 登録額1200億円、3月10日効力発生 沖縄