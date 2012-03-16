UPDATE1: 住宅金融支援機構、第59回住宅金融支援機構債券の発行条件を決定＝利率1.44％

［東京 １６日 ロイター］ 大和証券キャピタル・マーケッツによると、住宅金融支 援機構<0#0943=JFI>は、貸付債権担保第５９回住宅金融支援機構債券（資産担保証券）の 発行条件を決定した。発行額１４８８億円。 利率 １．４４％ 発行価格 １００円 スプレッド 第３２１回国債流通利回り＋０．４０％ 【 発行条件一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 住宅金融支援機構 払込期日 ３月２７日 貸付債権担保第５９回 各債券の金額 １億円 住宅金融支援機構債券 主幹事 下記参照 発行額 １４８８億円 事務受託会社 三井住友銀行 利率 １．４４％ 格付け・予定 ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ） 発行価格 １００円 ＡＡＡ（Ｒ＆Ｉ） 最終償還期限 ２０４７年４月１０日 利払日 毎月１０日 -------------------------------------------------------------------------------- ・主幹事：大和証券キャピタル・マーケッツ、ＳＭＢＣ日興証券、野村証券、 メリルリンチ日本証券 ・引受証券と引受責任額（単位：億円） 大和証券キャピタル・マーケッツ４６８ ＳＭＢＣ日興証３１０ 野村証３１０ メリルリンチ日本証３１０ 新生証３０ ドイツ証３０ バークレイズ・キャピタル証３０ ・引受手数料 幹事手数料： 発行額のうち、５００億円まで５銭 ５００億円超１０００億円まで２．５銭 １０００億円超２０００億円まで１．２５銭 引受責任料：５銭 販売手数料：２０銭 （ロイターニュース 片山直幸 寺脇麻理）