地方公共団体金融機構、Ｆ106─109回地方公共団体金融機構債の発行条件を決定

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［東京 １６日 ロイター］ 地方公共団体金融機構<0#0906=JFI>は、Ｆ１０６─ １０９回地方公共団体金融機構債券の発行条件を決定した。同機構が明らかにした。 回号 期間 発行額 利率 払込日 引受会社 Ｆ１０６回 １２年 ３０億円 １．２５９％ ３月２７日 みずほインベスターズ証券 Ｆ１０７回 １３年 ３０億円 １．３８８％ ３月２７日 東海東京証券 Ｆ１０８回 １５年 ４５億円 １．５８０％ ３月２８日 野村証券 Ｆ１０９回 １６年 ４０億円 １．６７５％ ３月２８日 野村証券 注）以下、共通 ・発行価格：１００円 ・受託会社：三菱東京ＵＦＪ銀行 ・格付け：ＡＡ＋（Ｒ＆Ｉ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）、Ａａ３（ムーディーズ）
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