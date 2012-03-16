〔ＳＢ流通動向〕マツダ<7261.T>債に売り、好材料出ているうちにポジション整理との見方

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［東京 １６日 ロイター］ １６日の一般債市場で、マツダ(7261.T)<0#7261=JFI>の国内普通社債（ＳＢ）に売り気配が出た。オファーは第２６回債（償還２０１６年１月）でＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）プラス１００ベーシスポイント（ｂｐ）程度。売りの規模は１億円。
巨額の増資を行ったものの、株式市場での評価は悪くはない。増資で財務基盤が強化されることから安心感につながったという。このところの円安も収益回復には追い風となる。ただ、格付けがＢＢＢ＋（ＪＣＲ）と低いほか、収益見通しに不安が残る。ポジティブな材料が出ているうちにポジションから外そうとする動きがあるという。
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