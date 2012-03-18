起債予測一覧〔表〕＝3月19日現在

Markets |
追加：住宅金融支援機構（ＡＢＳ表掲載）の備考欄に第６０回債の主幹事などを追加しま した。 【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 東京都競馬 (9672.T) 3/16 A 期間5年、発行額50億円 主幹事はＳＭＢＣ日興 全日本空輸 <0#9202=JFI> 3/ 8 AA 期間4年、発行額300億円、個人債 主幹事はＳＭＢＣ日興 仮条件／利率0.65─1.25％ 3月19日に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 日本政策金融公庫 3/ 7 A 2012年度第1四半期の主幹事は野村、 <0#0910=JFI> 三菱ＵＦＪＭＳ、メリル 住宅金融支援機構 3/ 6 A 期間30年 <0#0943=JFI> 2012年度上期の主幹事は野村、 三菱ＵＦＪＭＳ 3/ 6 A 期間10年、15年、20年 発行は4月中旬(条件決定は4月上旬)予定 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村、みずほ -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 地方公共団体金融機構 3/ 9 <2012年度上半期発行計画> <0#0906=JFI> 10年債：2400億円程度 20年債：800億円程度 5年債：400億円程度 FLIP、スポット債：1400億円程度 EMTN：1000億円程度 総額：6000億円程度 1/ 6 <2011年度第4四半期発行計画> 10年債：900億円程度 20年債：200億円程度 5年債：200億円程度 FLIP、EMTN、その他：900億円程度 総額：2185億円 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（環境再生保全機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（公社債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（投資法人債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（円建て外債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- ウリィ銀行 1/10 A 主幹事はシティＧ、クレディアグリコル ＨＳＢＣ、みずほ、野村 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（海外ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（ＡＢＳ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 住宅金融支援機構 2/23 A 第60回債、発行額は4月16日公表予定 <0#0943=JFI> 主幹事は野村、大和ＣＭ、みずほ、 三菱ＵＦＪＭＳ 4月下旬に起債予定 5月上旬に発行予定 3/16 A 第61回債 5月下旬に起債予定 6月上旬に発行予定 -------------------------------------------------------------------------------- 【社債発行登録 企業（別表）】 -------------------------------------------------------------------------------- 企業名 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 三菱倉庫 <0#9301=JFI> 3/16 登録額300億円、3月25日効力発生予定 日本賃貸住宅投資法人 (8986.T) 3/16 登録額1000億円、3月26日効力発生予定 ＴＯＴＯ <0#5332=JFI> 3/13 登録額300億円、3月21日効力発生予定 日立建機 <0#6305=JFI> 3/ 9 登録額500億円、3月18日効力発生 日本精工 <0#6471=JFI> 3/ 5 登録額500億円、3月13日効力発生 ユニー 8270.T 3/ 5 登録額500億円、3月13日効力発生 東京急行電鉄 <0#9005=JFI> 3/ 2 登録額1200億円、3月10日効力発生 沖縄電力 <0#9511=JFI> 3/ 1 登録額500億円、3月9日効力発生 東急不動産 <0#8815=JFI> 2/29 登録額1000億円、3月8日効力発生 高島屋 <0#8233=JFI> 2/27 登録額500億円、3月6日効力発生 エクセディ (7278.T) 2/27 登録額100億円、3月6日効力発生 ジャックス <0#8584=JFI> 2/24 登録額1000億円、3月3日効力発生 ヒューリック <0#3265=JFI> 2/24 登録額500億円、3月5日効力発生 全日本空輸 <0#9202=JFI> 2/23 登録額2000億円、3月2日効力発生 戸田建設 (1860.T) 2/23 登
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
賃金発景気回復に黄信号
安倍政権が進める働き方改革はスピード感がなく、賃金発の景気好循環を促す内容とは言い難いと大和証券の永井靖敏氏は指摘。 記事の全文
強い米国の強いドル復活
米国の国際分業上の位置付けは過去１０年で大きく強化され、もはや「弱いドル」は必要ではないと、武者リサーチの武者陵司氏は分析。 記事の全文