再送：19日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ 指定替え あらた(2733.T) 東証２部から１部に昇格 １０：００ 参議院予算委員会 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 （財務省） １５：３０ 五十嵐財務副大臣会見 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １６日（金） １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] １２３０ＧＭＴ ２月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] １３１５ＧＭＴ ２月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] １３５５ＧＭＴ ３月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] １９００ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が現在の経済状況と 金融政策について講演（フランクフルト） 米アップル(AAPL.O)の新型ｉＰａｄ、日米などで発売 １７日（土） 経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）経済見通しの暫定評価（Interim Assessment) 米大統領選：共和党ミズーリ州党員集会 １８日（日） ドイツ大統領選挙 ２月の中国主要７０都市新築住宅価格 １９日（月） ０５００ＧＭＴ スティーブンス豪中銀総裁がクレディ・スイスの会合で講演（香港） ０９００ＧＭＴ １月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] １２３５ＧＭＴ ニューヨーク連銀のダドリー総裁が 地方および米国の経済状況について講演（ニューヨーク州メルビル） １４００ＧＭＴ ３月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 米大統領選：共和党候補者討論会（オレゴン州） （東京 １６日 ロイター）
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