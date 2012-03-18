19日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ 指定替え あらた( 2733.T ) 東証２部から１部に昇格 １０：００ 参議院予算委員会 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 （財務省） １５：３０ 五十嵐財務副大臣会見 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １８日（日） ドイツ大統領選挙 ２月の中国主要７０都市新築住宅価格 １９日（月） ０５００ＧＭＴ スティーブンス豪中銀総裁がクレディ・スイスの会合で講演（香港） ０９００ＧＭＴ １月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] １２３５ＧＭＴ ニューヨーク連銀のダドリー総裁が 地方および米国の経済状況について講演（ニューヨーク州メルビル） １４００ＧＭＴ ３月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 米大統領選：共和党候補者討論会（オレゴン州） （東京 １９日 ロイター）