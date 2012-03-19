再送：21日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １３：００ オリンパス医療新製品発表会 １４：００ ２月粗鋼生産速報（鉄連） １４：００ 石油連盟会長会見 １４：００ 大同特殊鋼 １２―１４年度中計説明会 １５：００めど 外国投信概況 １５：３０ 大阪証券取引所定例会見 １６：３０ ＪＡＬ定例会見 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １９日（月） ０９００ＧＭＴ １月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] １２３５ＧＭＴ ニューヨーク連銀のダドリー総裁が 地方および米国の経済状況について講演（ニューヨーク州メルビル） １４００ＧＭＴ ３月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 米大統領選：共和党候補者討論会（オレゴン州） ２０日（火） ００３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録 ０７００ＧＭＴ ２月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] ０９３０ＧＭＴ ２月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２３０ＧＭＴ ２月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ 米上院銀行委員会でＦＲＢ理事に指名されたジェレミー・スタイン氏と ジェローム・パウエル氏の指名公聴会 １４００ＧＭＴ ガイトナー米財務長官が下院金融委員会で国際金融システムに ついて証言 １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １６４５ＧＭＴ バーナンキＦＲＢ議長がジョージワシントン大学で講義 「ＦＲＢと今日の経済におけるその役割」 ２１３０ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が大学で講義（セントルイス） ギリシャの１４５億ユーロの国債償還期限 米大統領選：共和党イリノイ州予備選 ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 20 Mar AMC Q3 2012 Oracle 20 Mar BMO Q4 Tiffany and Co ２１日（水） ０９３０ＧＭＴ ３月の英金融政策委員会の議事録 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １４００ＧＭＴ ２月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] ２１４５ＧＭＴ 第４・四半期ニュージーランドＧＤＰ ＥＣＢ理事会・一般理事会（フランクフルト、２２日まで） 英財務相予算演説 タイ中銀金融政策会合 （東京 １９日 ロイター）