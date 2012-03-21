22日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：３０ ３月ロイター短観[JP/TAN] ０８：５０ ２月貿易統計（財務省）[JPTBAL=ECI] （予測中央値：前年比 輸出-6.4％、輸入+8.4％、貿易赤字1200億円） １０：３０ 森本日銀審議委員が兵庫県金融経済懇談会で講演 １０：３０ 流動性供給入札（財務省） １０：３０ ２年利付国債(４月債)の発行予定額等（財務省） １２：４５ 流動性供給入札結果（財務省） １４：００ 森本日銀審議委員が神戸市で会見 １６：５０ ２０１２年公示地価（国土交通省） １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） 時間未定 財務副大臣会見 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２１日（水） ０９３０ＧＭＴ ３月の英金融政策委員会の議事録 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３３０ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が下院監督・政府改革委員会で欧州債務危機 について証言（ワシントン） １４００ＧＭＴ ２月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] ２１４５ＧＭＴ 第４・四半期ニュージーランドＧＤＰ ＥＣＢ理事会・一般理事会（フランクフルト、２２日まで） 英財務相予算演説 タイ中銀金融政策会合 ２２日（木） ０８５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] ０８５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] ０８５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] ０９３０ＧＭＴ ２月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏鉱工業受注（統計局）[EUIOY=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １４００ＧＭＴ タルーロＦＲＢ理事が上院銀行委員会で証言 １４００ＧＭＴ １月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] １４００ＧＭＴ ２月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省２・５・７年債入札条件 １６４５ＧＭＴ バーナンキＦＲＢ議長がジョージワシントン大学で講義 「第２次世界大戦後のＦＲＢ」 １７００ＧＭＴ 米１０年物インフレ連動債入札 ２０００ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演（ワシントン） ２３３０ＧＭＴ ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が講演（ニューヨーク州アーモンク） ＥＣＢ理事会・一般理事会（最終日、金利発表なし） 台湾中銀金融政策決定会合 ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ FedEx Q3 FY12 （東京 ２２日 ロイター）