起債予測一覧〔表〕＝3月22日現在

【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 東京都競馬 ( 9672.T ) 3/16 A 期間5年、発行額50億円 主幹事はＳＭＢＣ日興 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 日本政策金融公庫 3/ 7 A 2012年度第1四半期の主幹事は野村、 <0#0910=JFI> 三菱ＵＦＪＭＳ、メリル 住宅金融支援機構 3/ 6 A 期間30年 <0#0943=JFI> 2012年度上期の主幹事は野村、 三菱ＵＦＪＭＳ 3/ 6 A 期間10年、15年、20年 発行は4月中旬(条件決定は4月上旬)予定 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村、みずほ -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 地方公共団体金融機構 3/ 9 <2012年度上半期発行計画> <0#0906=JFI> 10年債：2400億円程度 20年債：800億円程度 5年債：400億円程度 FLIP、スポット債：1400億円程度 EMTN：1000億円程度 総額：6000億円程度 1/ 6 <2011年度第4四半期発行計画> 10年債：900億円程度 20年債：200億円程度 5年債：200億円程度 FLIP、EMTN、その他：900億円程度 総額：2185億円 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（環境再生保全機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（公社債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（投資法人債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（円建て外債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- ウリィ銀行 1/10 A 主幹事はシティＧ、クレディアグリコル ＨＳＢＣ、みずほ、野村 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（海外ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（ＡＢＳ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 住宅金融支援機構 2/23 A 第60回債、発行額は4月16日公表予定 <0#0943=JFI> 主幹事は野村、大和ＣＭ、みずほ、 三菱ＵＦＪＭＳ 4月下旬に起債予定 5月上旬に発行予定 3/16 A 第61回債 5月下旬に起債予定 6月上旬に発行予定 -------------------------------------------------------------------------------- 【社債発行登録 企業（別表）】 -------------------------------------------------------------------------------- 企業名 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 大和ハウス工業 <0#1925=JFI> 3/19 登録額1500億円、3月27日効力発生予定 三菱倉庫 <0#9301=JFI> 3/16 登録額300億円、3月25日効力発生予定 日本賃貸住宅投資法人 ( 8986.T ) 3/16 登録額1000億円、3月26日効力発生予定 ＴＯＴＯ <0#5332=JFI> 3/13 登録額300億円、3月21日効力発生 日立建機 <0#6305=JFI> 3/ 9 登録額500億円、3月18日効力発生 日本精工 <0#6471=JFI> 3/ 5 登録額500億円、3月13日効力発生 ユニー 8270.T 3/ 5 登録額500億円、3月13日効力発生 東京急行電鉄 <0#9005=JFI> 3/ 2 登録額1200億円、3月10日効力発生 沖縄電力 <0#9511=JFI> 3/ 1 登録額500億円、3月9日効力発生 東急不動産 <0#8815=JFI> 2/29 登録額1000億円、3月8日効力発生 高島屋 <0#8233=JFI> 2/27 登録額500億円、3月6日効力発生 エクセディ ( 7278.T ) 2/27 登録額100億円、3月6日効力発生 ジャックス <0#8584=JFI> 2/24 登録額1000億円、3月3日効力発生 ヒューリック <0#3265=JFI> 2/24 登録額500億円、3月5日効力発生 全日本空輸 <0#9202=JFI> 2/23 登録額2000億円、3月2日効力発生 戸田建設 ( 1860.T ) 2/23 登録額500億円、3月2日効力発生 オリエントコーポレーション 2/22 登録額2000億円、3月1日効力発生 ( 8585.T ) -------------------------------------------------------------------------------- 【発行登録／外債（別表）】 -------------------------------------