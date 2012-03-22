23日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：１０ 閣議、閣議後会見 ０８：５０ 資金循環統計・１０─１２月期速報（日銀） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：３０ ３月ロイター企業調査 １３：０５─１４：１５ 藤井民主党税調会長講演（読売国際経済懇話会） １４：００ 東京ガス ２０１２年度供給計画 １４：２５ 鉄連会長会見 １５：００ 関西電力定例会見 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２２日（木） ０８５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] ０８５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] ０８５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] ０９３０ＧＭＴ ２月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏鉱工業受注（統計局）[EUIOY=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １３４５ＧＭＴ タルーロＦＲＢ理事が上院銀行委員会で証言 １４００ＧＭＴ １月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] １４００ＧＭＴ ２月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省２・５・７年債入札条件 １６４５ＧＭＴ バーナンキＦＲＢ議長がジョージワシントン大学で講義 「第２次世界大戦後のＦＲＢ」 １７００ＧＭＴ 米財務省１０年物インフレ連動債入札 ２０００ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演（ワシントン） ２３３０ＧＭＴ ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が講演（ニューヨーク州アーモンク） ＥＣＢ理事会・一般理事会（最終日、金利発表なし） 台湾中銀金融政策決定会合 ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ FedEx Q3 FY12 ２３日（金） ０１００ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演（香港） １４００ＧＭＴ ２月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] １７４５ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が「危機と危機後の中央銀行」に関する 会議開催のあいさつ １８３０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演（ワシントン） スイス中銀が四半期金融政策リポートを公表 （東京 ２３日 ロイター）
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