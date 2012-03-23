追加：起債予測一覧〔表〕＝3月23日現在

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追加：・千葉県、札幌市を地方債表に追加しました。
・東日本高速道路などを社債発行登録企業（別表）に追加しました。
【起債予測（国内ＳＢ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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東京都競馬 (9672.T) 3/16 A 期間5年、発行額50億円
主幹事はＳＭＢＣ日興
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注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。
【起債予測（財投機関債）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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日本政策金融公庫 3/ 7 A 2012年度第1四半期の主幹事は野村、
<0#0910=JFI> 三菱ＵＦＪＭＳ、メリル
住宅金融支援機構 3/ 6 A 期間30年
<0#0943=JFI> 2012年度上期の主幹事は野村、
三菱ＵＦＪＭＳ
3/ 6 A 期間10年、15年、20年
発行は4月中旬(条件決定は4月上旬)予定
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村、みずほ
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【起債予測（鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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地方公共団体金融機構 3/22 A 期間10年、発行額350億円程度
<0#0906=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、大和ＣＭ
4月に発行予定
3/22 A 期間10年、発行額350億円程度
主幹事：みずほ、ＭスタンレーＭＵＦＧ
5月に発行予定
3/22 A 期間10年、発行額350億円程度
主幹事：野村、ＳＭＢＣ日興
6月に発行予定
3/22 A 期間20年
主幹事：大和ＣＭ、ドイツ、メリル
4月に発行予定
3/22 A 期間20年
主幹事：ＳＭＢＣ日興、ＧＳ、バークレイズ
6月に発行予定
3/22 A 期間5年
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村
4月に発行予定
3/22 A 期間5年
主幹事：みずほ、しんきん
5月に発行予定
3/ 9 <2012年度上半期発行計画>
10年債：2400億円程度
20年債：800億円程度
5年債：400億円程度
FLIP、スポット債：1400億円程度
EMTN：1000億円程度
総額：6000億円程度
1/ 6 <2011年度第4四半期発行計画>
10年債：900億円程度
20年債：200億円程度
5年債：200億円程度
FLIP、EMTN、その他：900億円程度
総額：2185億円
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【起債予測（環境再生保全機構債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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【起債予測（地方債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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# 千葉県 <0#0120=JFI> 3/23 A 期間20年、発行額200億円
主幹事：ＭスタンレーＭＵＦＧ、大和ＣＭ、
みずほ
4月に発行予定
# 札幌市 <0#0155=JFI> 3/23 <2012年度超長期債>
発行額300億円
通年事務主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ
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【起債予測（公社債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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【起債予測（投資法人債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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【起債予測（円建て外債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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ウリィ銀行 1/10 A 主幹事：シティＧ、クレディアグリコル
ＨＳＢＣ、みずほ、野村
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【起債予測（海外ＳＢ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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【起債予測（ＡＢＳ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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住宅金融支援機構 2/23 A 第60回債、発行額は4月16日公表予定
<0#0943=JFI> 主幹事：野村、大和ＣＭ、みずほ、
三菱ＵＦＪＭＳ
4月下旬に起債予定
5月上旬に発行予定
3/16 A 第61回債
5月下旬に起債予定
6月上旬に発行予定
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