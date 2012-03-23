新規上場企業の横顔：こころネット（4月25日ジャスダック上場）

［東京 ２３日 ロイター］ ４月２５日にジャスダック上場予定の 「こころネット」 6060.OS の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 福島県福島市鎌田字舟戸前 ≪事業内容≫ 葬祭事業、石材卸売事業、石材小売事業、婚礼事業、生花事業、 互助会事業及びこれらに付随するその他の事業 ≪代表者≫ 代表取締役社長： 菅野 松一 ≪資本金≫ 2億5614万円 ≪発行済株式数≫ 298,060株（2011年3月31日現在） ≪従業員数≫ 35名（2012年2月29日現在） ≪業績≫ 2011年3月期 2010年3月期 売上高（千円） 1,299,725 1,665,552 経常利益（千円） 500,152 846,036 当期利益（千円） △8,531 555,831 １株当たり利益（円） △33.02 2,266.51 １株当たり純資産額（円） 16,387.55 17,868.94 配当（円） 125.00 125.00 注）2011年12月7日付けで、1株を10株に分割 ≪業績・連結≫ 2011年3月期 2010年3月期 売上高（千円） 9,536,619 10,046,426 経常利益（千円） 564,970 577,985 当期利益（千円） 229,592 163,047 １株当たり利益（円） 888.55 664.86 １株当たり純資産額（円） 16,783.35 17,417.84 ≪総資産≫ （千円） 10,298,441（2011年3月期） ≪株主資本≫ （千円） 4,884,471（ 〃 ） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） 菅野 松一 19.28 574,760 菅野 孝太郎 18.21 542,640 斉藤 高紀 14.24 424,430 菅野 光代 8.41 250,800 従業員持株会 5.99 178,540 東邦銀行 4.53 135,000 福島銀行 4.53 135,000 斉藤 フヨ 2.51 74,830 平沢 文博 1.86 55,480 玉木 康夫 1.78 53,000 ≪監査人≫ 新日本有限責任監査法人 ≪株式名簿管理人≫ 三菱ＵＦＪ信託銀行 ≪仮条件決定日≫ ２０１２年４月５日 ≪需要予測期間≫ ２０１２年４月９日から４月１３日 ≪公開価格の決定日≫ ２０１２年４月１６日 ≪申込期間≫ ２０１２年４月１８日から４月２３日 (以上、2012年3月22日現在) ＊新規上場銘柄一覧 <JPN/IPOLISTED01> - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ <JPN/IPOGAINERS> ＩＰＯ値下がり率トップ５ <JPN/IPOLOSERS> 新規株式公開情報 <JPN/IPOMENU>