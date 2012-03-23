指標予測＝3月日銀短観の大企業製造業ＤＩは‐1に改善、設備投資計画＋1.0％

［東京 ２３日 ロイター］ ロイターがまとめた民間調査機関の予測によると、３月 日銀短観（４月２日発表）では、大企業製造業足元ＤＩの予測中央値はマイナス１となっ た。１２月短観（マイナス４）から３ポイント改善する見通し。大企業非製造業もプラス ５と１ポイント改善する見通し。 先行きＤＩは、製造業がプラス２と足元から３ポイント、非製造業の先行きＤＩもプラ ス６と同１ポイント、それぞれ改善する見通し。 ２０１２年度の設備投資は、大企業で前年度比プラス１．０％、中小企業マイナス １８．８％となる見通し。 調査機関の間では「景気が踊り場を脱して再び上向いているほか、円高の修正も進んで おり、大企業・製造業を中心に景況感が改善する」（三菱ＵＦＪモルガンスタンレー・景 気循環研）との見方が多い。「欧州危機が一服し、米経済が堅調さを見せる中で円高修正 が進み、経営環境は改善している」（ニッセイ基礎研）との声もある。 ただ、「円安・株高が進むが、企業マインドの改善に波及するにはもう少し時間を要す る」（第一生命経済研）、「新興国経済の減速で素材の輸出が停滞しているうえ、電子部 品等の在庫調整も長引いており、全体としての回復力は弱い」（信金中央金庫）などとい った慎重な見方もある。 今回初めて公表される２０１２年度設備投資については「非製造業の持ち直しにより、 大企業・全産業では（３月段階で）５年ぶりの前年比プラスでのスタートが期待される」 （ＳＭＢＣ日興証券）。 予測調査結果の詳細は以下のとおり。 ＜大企業＞ 2012年度 製造業DI 非製造業DI 設備投資 足元 先行き 足元 先行き 前年度比％ 中央値 ‐1 2 5 6 1.0 最大値 3 5 7 8 2.9 最小値 ‐6 ‐2 3 1 ‐2.8 １２月短観 ‐4 ‐5 4 0 ──────────────────────────────────────── 調査機関名 Barclays Capital 0 2 5 6 1.0 BNP Paribas 0 3 6 8 1.4 CA-CIB -2 3 5 7 1.2 Citi 1 2 4 1 -1.0 Dai-ichi Life Research -6 -2 5 6 2.2 Daiwa Institute of Research 0 2 4 5 0.4 Daiwa SB Investments 2 2 5 4 0.5 Goldman Sachs -2 3 5 6 1.5 Informa Global Markets -1 1 5 6 0.5 ITOCHU -3 3 5 7 0.3 JPMorgan Chase 2 1 4 7 1.5 Meiji Yasuda Life Insurance -1 0 5 7 -0.6 Mitsubishi Research Institute -3 0 4 6 -0.1 Mitsubishi UFJ Morgan Stanley 0 2 5 6 2.2 Mitsubishi UFJ R&C 0 3 6 7 2.9 Mizuho Research Institute -4 -2 5 6 1.4 Mizuho Sec. 1 2 4 6 0.8 Monex -2 2 4 7 2.7 Morgan Stanley MUFG -2 -1 6 5 -2.8 NLI Research -2 2 5 7 0.2 Nomura -1 -2 5 3 0.7 Norinchukin Research 3 5 7 8 2.0 RBS -3 1 4 3 0.8 Shinkin Central Bank -3 -1 5 6 0.9 SMBC Nikko Securities 0 2 3 4 2.0 Sumitomo Mitsui AM 1 3 3 5 2.7 UBS -5 1 4 5 ＜中小企業＞ 2012年度 製造業DI 非製造業DI 設備投資 足元 先行き 足元 先行き 前年度比％ 中央値 ‐8 ‐ 7 ‐13 ‐14 ‐18.8 最大値 ‐4 ‐ 2 ‐11 ‐ 8 ‐ 5.0 最小値 ‐9 ‐12 ‐17 ‐19 ‐31.2 １２月短観 ‐8 ‐17 ‐14 ‐21 ──────────────────────────────────────── (調査機関別は割愛します）