再送：9日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ 日銀金融政策決定会合（１日目） ０８：５０ ２月経常収支（財務省）[JPCURA=ECI] （予想中央値：１兆１４８５億円の黒字） ０８：５０ １０─１２月経常収支 ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（３月中：指定報告機関ベース）（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １３：３０ ３月／２０１１年度全国企業倒産（商工リサーチ） １４：００ ３月景気ウォッチャー調査（内閣府）[JPEWDI=ECI] １５：３０ 経団連会長会見 １５：３０ 五十嵐財務副大臣会見 １５：３０ 三井不動産グループ 新中期経営計画 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ９日（月） ０１３０ＧＭＴ ３月中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局）[CNCPI=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ２３１５ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長、アトランタ地区連銀主催の会合で講演 （ジョージア州ストーンマウンテン） オバマ米大統領、ブラジルのルセフ大統領と会談（ワシントン） 世銀総裁候補のジム・ヨン・キム米ダートマス大学学長、アジア・アフリカ歴訪（最終日） ニューヨーク国際自動車ショー（１５日まで） オーストラリア、フランス、ドイツ、香港、英国［以上、イースターマンデー］ （東京 ９日 ロイター）