追加：〔表〕きょうの投信設定（10日）＝13本、605億6126万円

＊設定額を追加しました。 【ファンド名／運用会社、設定額、販売会社】 ◎国際オルタナティブ戦略 ＱＴＸ─ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン ・（円ヘッジ）成長型 ・（円ヘッジなし）成長型 ・（円ヘッジ）分配型 ・（円ヘッジなし）分配型 ／国際投信投資顧問 ──────────────────────────────────── 設定上限額：各１０００億円 設定額 ：（合計 ：３８５億９１３６万円） ・（円ヘッジ）成長型 ：１６３億４０８３万円 ・（円ヘッジなし）成長型 ： ７２億８７０４万円 ・（円ヘッジ）分配型 ：１１７億８６４８万円 ・（円ヘッジなし）分配型 ： ３１億７７０１万円 販売会社 ：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 ◎ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 ＜愛称：日経レバレッジ指数ＥＴＦ＞ ／野村アセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：５００億円（自己設定） 設定額 ：１００億０７３０万円 販売会社 ：野村証券、野村信託銀行 ◎ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 ＜愛称：日経インバース指数ＥＴＦ＞ ／野村アセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：５００億円（自己設定） 設定額 ：１００億６０６０万円 販売会社 ：野村証券、野村信託銀行 ◎Ｎａｖｉｏ オーストラリア債券ファンド ／三菱ＵＦＪ投信 ──────────────────────────────────── 設定上限額：２億円（自己設定） 設定額 ：２億円 販売会社 ：ゆうちょ銀行 ◎Ｎａｖｉｏ ブラジル債券ファンド ／三菱ＵＦＪ投信 ──────────────────────────────────── 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額 ：１００万円 販売会社 ：ゆうちょ銀行 ◎Ｎａｖｉｏ カナダ債券ファンド ／三菱ＵＦＪ投信 ──────────────────────────────────── 設定上限額：２億円（自己設定） 設定額 ：２億円 販売会社 ：ゆうちょ銀行 ◎Ｎａｖｉｏ インド債券ファンド ／三菱ＵＦＪ投信 ──────────────────────────────────── 設定上限額：９億円（自己設定） 設定額 ：９億円 販売会社 ：ゆうちょ銀行 ◎Ｎａｖｉｏ 南アフリカ債券ファンド ／三菱ＵＦＪ投信 ──────────────────────────────────── 設定上限額：３億円（自己設定） 設定額 ：３億円 販売会社 ：ゆうちょ銀行 ◎Ｎａｖｉｏ トルコ債券ファンド ／三菱ＵＦＪ投信 ──────────────────────────────────── 設定上限額：３億円（自己設定） 設定額 ：３億円 販売会社 ：ゆうちょ銀行 ◎Ｎａｖｉｏ マネープールファンド ／三菱ＵＦＪ投信 ──────────────────────────────────── 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額 ：１００万円 販売会社 ：ゆうちょ銀行