10日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ 日銀金融政策決定会合（２日目） ０９：００ 閣議・閣議後会見 ０８：００ 民主党の成長戦略・経済対策ＰＴ総会 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ５年利付国債(４月債)の発行予定額等（財務省） １４：００ ローム パワー半導体セミナー １５：００めど ３月工作機械受注速報 １５：００ Ｊ．フロント リテイリング １２年２月期決算 １５：３０ 日銀総裁会見 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ９日（月） １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ２３１５ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長、アトランタ地区連銀主催の会合で講演 （ジョージア州ストーンマウンテン） オバマ米大統領、ブラジルのルセフ大統領と会談（ワシントン） 世銀総裁候補のジム・ヨン・キム米ダートマス大学学長、アジア・アフリカ歴訪（最終日） ニューヨーク国際自動車ショー（１５日まで） オーストラリア、フランス、ドイツ、香港、英国［以上、イースターマンデー］ １０日（火） ０６００ＧＭＴ ２月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] ０６４５ＧＭＴ ２月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ ２月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １６３０ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演（オクラホマ州ノーマン） １６４５ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が同地区連銀主催の会合であいさつ （ジョージア州ストーンマウンテン） １７００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 １７１５ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ミネソタ州ニコレット） ３月中国貿易統計[CNTRD=ECI] ニューヨーク国際自動車ショー（１５日まで） ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 10 Apr Q1 2012 Alcoa Inc. ( AA ) -0.04 18 0.28 １０─１５日 ３月中国新規融資（中国人民銀行）[CNNYL=ECI] （東京 １０日 ロイター）