10日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝国内経済・指標関係＝＝＝
日銀金融政策決定会合（２日目）
０９：００ 閣議・閣議後会見
０８：００ 民主党の成長戦略・経済対策ＰＴ総会
１０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省）
１０：３０ ５年利付国債(４月債)の発行予定額等（財務省）
１４：００ ローム パワー半導体セミナー
１５：００めど ３月工作機械受注速報
１５：００ Ｊ．フロント リテイリング １２年２月期決算
１５：３０ 日銀総裁会見
＝＝海外指標・指標関係＝＝
日本時間はＧＭＴプラス９時間
９日（月）
１５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件
１５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札
２３１５ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長、アトランタ地区連銀主催の会合で講演
（ジョージア州ストーンマウンテン）
オバマ米大統領、ブラジルのルセフ大統領と会談（ワシントン）
世銀総裁候補のジム・ヨン・キム米ダートマス大学学長、アジア・アフリカ歴訪（最終日）
ニューヨーク国際自動車ショー（１５日まで）
オーストラリア、フランス、ドイツ、香港、英国［以上、イースターマンデー］
１０日（火）
０６００ＧＭＴ ２月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI]
０６４５ＧＭＴ ２月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI]
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１４００ＧＭＴ ２月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI]
１５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札
１６３０ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演（オクラホマ州ノーマン）
１６４５ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が同地区連銀主催の会合であいさつ
（ジョージア州ストーンマウンテン）
１７００ＧＭＴ 米財務省３年債入札
１７１５ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ミネソタ州ニコレット）
３月中国貿易統計[CNTRD=ECI]
ニューヨーク国際自動車ショー（１５日まで）
＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝
10 Apr Q1 2012 Alcoa Inc. (AA) -0.04 18 0.28
１０─１５日
３月中国新規融資（中国人民銀行）[CNNYL=ECI]
（東京 １０日 ロイター）
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