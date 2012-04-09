起債予測一覧〔表〕＝4月10日現在

【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- みずほコーポレート銀行 4/ 9 A 期間5年 <0#8310=JFI> 主幹事：みずほ 4月中旬に起債予定 東京センチュリーリース 4/ 9 A 期間3年 <0#8439=JFI> 主幹事：みずほ、みずほインベ、野村 住友商事 <0#8053=JFI> 4/ 6 AA 期間10年、発行額300億円 主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ、 ＳＭＢＣ日興、シティ 今週後半に起債予定 住友金属工業 <0#5405=JFI> 4/ 6 AA 期間5年・7年、発行額各100億円 主幹事： 5年債：三菱ＵＦＪＭＳ、大和 7年債：ＳＭＢＣ日興、大和、 三菱ＵＦＪＭＳ 4月13日に起債予定 野村ホールディングス 4/ 6 AA 期間3年・5年 <0#8604=JFI> 発行額各100億円以上 主幹事：野村 レンジ／ 3年債：T(269回)+67─72bp 5年債：T(285回)+74─79bp 4月12日に起債予定 三菱東京ＵＦＪ銀行 4/ 6 AA 期間3年・5年・10年 <0#8315=JFI> 発行額：3年債と5年債で計500億円 程度、10年債100億円、 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／ 3年債：T(269回)+11─13bp 5年債：T(285回)+11─13bp 10年債：T(321回)+12─14bp 今週後半以降に起債予定 東武鉄道 <0#9001=JFI> 4/ 6 AA 期間7年、発行額100億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／L+35─45bp 今週後半に起債予定 トヨタファイナンス 4/ 6 A 期間3年・5年 <0#8498=JFI> 主幹事：野村、大和、メリル、みずほ 東海東京 4月中に起債予定 東日本高速道路 <0#1288=JFI> 4/ 5 A 期間3年、発行額200億円 主幹事：野村、大和、ＧＳ 5月に起債予定 日産フィナンシャルサービス 4/ 5 A 期間3年・5年 <0#8434=JFI> 主幹事：みずほ、メリル オリックス <0#8591=JFI> 4/ 5 AA 期間5年、個人債 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ 仮条件／利率0.60─1.60％ 4月10日に起債予定 日立キャピタル <0#8586=JFI> 4/ 4 AA 期間5年、発行額200億円 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／T(286回)+23─25bp 4月11日に起債予定 ＪＦＥホールディングス 4/ 3 AA 期間5年、発行額300億円 <0#5411=JFI> 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、 ＳＭＢＣ日興 レンジ／T(285回)+15─18bp 4月11日に起債予定 近畿日本鉄道 <0#9041=JFI> 4/ 2 AA 期間4年、発行額300億円、個人債 主幹事：野村 仮条件／利率0.75─1.25％ 4月13日に起債予定 東京都競馬 ( 9672.T ) 3/16 AA 期間5年、発行額50億円 主幹事：ＳＭＢＣ日興 レンジ／T(285回)+28─37bp 今週後半に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 日本学生支援機構 4/ 6 A 期間2年、発行額400億円 <0#0948=JFI> 主幹事：ＳＭＢＣ日興、大和、みずほ 6月に起債予定(7月に発行予定) A <2012年度発行予定、総額1800億円> 2年債：7月(発行額400億円)、9月(500億円) 2013年2月(400億円) 3年債：11月(500億円) 日本政策投資銀行 4/ 2 AA 期間3年・5年 <0#0903=JFI> 発行額：3年債500億円、 5年債600億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 ＳＭＢＣ日興 レンジ／ 3年債：T(269回)+10bp 5年債：T(285回)+10bp 4月10日に起債予定 4/ 2 <2012年度発行方針> 発行額：4000億円程度 日本政策金融公庫 4/ 9 A 期間2年・5年・10年 <0#0910=JFI> 発行額：2年債500億円、5年債300億円、 10年債150億円、 主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ、メリル 4月23日の週の半ばごろに起債予定 3/ 7 2012年度第1四半期の主幹事： 野村、三菱ＵＦＪＭＳ、メリル 住宅金融支援機構 3/ 6 A 期間30年 <0#0943=JFI> 2012年度上期の主幹事：野村、 三菱ＵＦＪＭＳ 3/ 6 AA 期間10年・15年・20年 発行額：10年債100億円、15年債140億円、 20年債200億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、みずほ レンジ／ 10年債：T(321回)+6bp 15年債：T(93回)+11bp 20年債：T(134回)+14─15bp