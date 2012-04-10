追加：起債予測一覧〔表〕＝4月10日現在

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追加：・埼玉県を地方債表に追加しました。
・住宅金融支援機構（財投機関債表掲載）の備考蘭に新たな内容を追加しました。
・各表に新たなマーケティングレンジなどを追加しました。
【起債予測（国内ＳＢ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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みずほコーポレート銀行 4/ 9 A 期間5年
<0#8310=JFI> 主幹事：みずほ
4月中旬に起債予定
東京センチュリーリース 4/ 9 A 期間3年
<0#8439=JFI> 主幹事：みずほ、みずほインベ、野村
住友商事 <0#8053=JFI> 4/ 6 AA 期間10年、発行額300億円
主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ、
ＳＭＢＣ日興、シティ
レンジ／T(321回)+15─19bp
4月13日に起債予定
住友金属工業 <0#5405=JFI> 4/ 6 AA 期間5年・7年、発行額各100億円
主幹事：
5年債：三菱ＵＦＪＭＳ、大和
7年債：ＳＭＢＣ日興、大和、
三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／
5年債：T(285回)+14─16bp
7年債：T(299回)+14─17bp
4月13日に起債予定
野村ホールディングス 4/ 6 AA 期間3年・5年
<0#8604=JFI> 発行額各100億円以上
主幹事：野村
レンジ／
3年債：T(269回)+68─71bp
5年債：T(286回)+75─78bp
4月12日に起債予定
三菱東京ＵＦＪ銀行 4/ 6 AA 期間3年・5年・10年
<0#8315=JFI> 発行額：3年債と5年債で計500億円
程度、10年債100億円、
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／
3年債：T(269回)+11─13bp
5年債：T(285回)+11─13bp
10年債：T(321回)+12─13bp
今週後半以降に起債予定
東武鉄道 <0#9001=JFI> 4/ 6 AA 期間7年、発行額100億円
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／L+37─44bp
4月13日に起債予定
トヨタファイナンス 4/ 6 A 期間3年・5年
<0#8498=JFI> 主幹事：野村、大和、メリル、みずほ
東海東京
4月中に起債予定
東日本高速道路 <0#1288=JFI> 4/ 5 A 期間3年、発行額200億円
主幹事：野村、大和、ＧＳ
5月に起債予定
日産フィナンシャルサービス 4/ 5 A 期間3年・5年
<0#8434=JFI> 主幹事：みずほ、メリル
日立キャピタル <0#8586=JFI> 4/ 4 AA 期間5年、発行額300億円
主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／T(286回)+25bp
4月11日に起債予定
ＪＦＥホールディングス 4/ 3 AA 期間5年、発行額300億円
<0#5411=JFI> 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、
ＳＭＢＣ日興
レンジ／T(285回)+15─17bp
4月11日に起債予定
近畿日本鉄道 <0#9041=JFI> 4/ 2 AA 期間4年、発行額300億円、個人債
主幹事：野村
仮条件／利率0.75─1.25％
4月13日に起債予定
東京都競馬 (9672.T) 3/16 AA 期間5年、発行額50億円
主幹事：ＳＭＢＣ日興
レンジ／T(285回)+29─34bp
4月13日に起債予定
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注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。
【起債予測（財投機関債）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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日本学生支援機構 4/ 6 A 期間2年、発行額400億円
<0#0948=JFI> 主幹事：ＳＭＢＣ日興、大和、みずほ
6月に起債予定(7月に発行予定)
A <2012年度発行予定、総額1800億円>
2年債：7月(発行額400億円)、9月(500億円)
2013年2月(400億円)
3年債：11月(500億円)
日本政策投資銀行 4/ 2 <2012年度発行方針>
<0#0903=JFI> 発行額：4000億円程度
日本政策金融公庫 4/ 9 A 期間2年・5年・10年
<0#0910=JFI> 発行額：2年債500億円、5年債300億円、
10年債150億円、
主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ、メリル
4月23日の週の半ばごろに起債予定
3/ 7 2012年度第1四半期の主幹事：
野村、三菱ＵＦＪＭＳ、メリル
# 住宅金融支援機構 4/10 A 期間10年・15年・20年
<0#0943=JFI> 主幹事：ＳＭＢＣ日興、野村、ＧＳ
5月中旬に起債予定
3/ 6 A 期間30年
2012年度上期の主幹事：野村、
三菱ＵＦＪＭＳ
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【起債予測（鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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鉄道建設・運輸施設整備 3/28 A 期間4年・10年
支援機構 <0#1295=JFI> 発行額は4年債300億円程度、
10年債150億円程度
主幹事：大和、みずほ、メリル
5月に起債予定
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