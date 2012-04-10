UPDATE1: オリックス<8591.T>、5年・200億円個人向け国内ＳＢの発行条件を決定＝利率1.06％

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［東京 １０日 ロイター］ オリックス(8591.T)<0#8591=JFI>は、期間５年の国内普
通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。発行額２００億円。個人投資家を対象に募集す
る。主幹事の発表で明らかになった。
利率 １．０６％
発行価格 １００円
スプレッド ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋０．５５％
【 募集要項 】
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銘柄 オリックス 申込期間 ４月１１日─２４日
第１６０回無担保社債 払込期日 ４月２５日
発行額 ２００億円 各社債の金額 １００万円
期間 ５年 引受会社 三菱ＵＦＪモルガン・
利率 １．０６％ スタンレー証券（単独）
発行価格 １００円 社債管理者 三菱東京ＵＦＪ銀行（代表）
償還期限 ２０１７年 ４月２５日 りそな銀行
利払日 ４月、１０月の各２５日 三菱ＵＦＪ信託銀行
格付け・予定 Ａ（Ｒ＆Ｉ)
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・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料４０銭
（ロイターニュース 片山直幸）
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