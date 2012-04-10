11日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：００ 民主党経済調・成長プロジェクトチーム・財金・経産合同部門会議（円高・デフレ対策） ０８：５０ ３月貸出・資金吸収動向[JPBNK=ECI] （日銀） ０８：５０ ２月機械受注（内閣府） （予測中央値：前月比‐0.8％） １０：００ ３月ビール系飲料課税出荷数量 １０：００ 調達価格等算定委員会 １１：００ 日立レアアースレス産業用モータ開発説明会 １４：００ 日銀４月金融経済月報 １５：００ 富士通 野副前社長への損害賠償請求判決言い渡し １６：３０ 野副・富士通前社長が記者会見 １８：３０ 総合資源エネルギー調査会 基本問題委員会 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １０日（火） ０６００ＧＭＴ ２月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] ０６４５ＧＭＴ ２月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ ２月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １６３０ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演（オクラホマ州ノーマン） １６４５ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が同地区連銀主催の会合であいさつ （ジョージア州ストーンマウンテン） １７００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 １７１５ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ミネソタ州ニコレット） ニューヨーク国際自動車ショー（１５日まで） キャメロン英首相が来日（１１日まで） ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 10 Apr Q1 2012 Alcoa Inc. ( AA ) -0.04 18 0.28 １０─１５日 ３月中国新規融資（中国人民銀行）[CNNYL=ECI] １１日（水） ０６００ＧＭＴ ３月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２２０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が同地区連銀主催の会合であいさつ （ジョージア州ストーンマウンテン） １２３０ＧＭＴ ３月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] １３３０ＧＭＴ ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） １４３０ＧＭＴ ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁がパネルディスカッションに参加 （ジョージア州ストーンマウンテン） １６００ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が同地区連銀主催の会合で閉幕の あいさつ（ジョージア州ストーンマウンテン） １７００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 １８００ＧＭＴ ３月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] １８００ＧＭＴ 米地区連銀経済報告 ２１００ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が会合であいさつ ２２１５ＧＭＴ イエレン米ＦＲＢ副議長が講演「経済見通しと金融政策」（ニューヨーク） イタリア短期債入札 ニューヨーク国際自動車ショー（１５日まで） アジア開発銀行「２０１２年アジア開発展望」 北朝鮮、朝鮮労働党代表者会 ロシアのプーチン首相、政府活動報告 韓国総選挙 Ｇ８外相会合（ワシントン、１２日まで） （東京 １１日 ロイター）