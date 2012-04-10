追加：日銀決定会合ヘッドライン一覧

＊記事本文を読む場合は、ヘッドライン末尾の番号をダブルクリックして下さい。 《決定会合》 ◎日銀、金融政策を据え置き 成長支援の米ドル貸付の詳細を決定[nTK0777700] ◎〔情報ＢＯＸ〕日銀の成長基盤支援オペ・米ドル資金供給の概要[nTK0777502] ◎〔表〕最近の日銀金融調節・基金買い入れ一覧[nTK0776664] 《日銀総裁会見》 ◎UPDATE3: 次回会合、経済・物価「特に」念入りに点検し政策運営＝白川日銀総裁[nTK0778002] 《こうみる》 ◎日銀総裁会見こうみる：展望リポート特別視の印象持つ＝みずほインベ 落合氏[nTK0778006] ◎日銀総裁会見こうみる：次回会合に向け慎重な発言、政治圧力を意識＝ＵＢＳ 伊藤氏[nTK0778106] ◎日銀総裁会見こうみる：追加緩和あってもドル／円の上値は限定的か＝ＳＭＢＣ日興 野地氏[nTK0778122] ◎日銀総裁会見こうみる：今後の立ち回り次第で、次回追加緩和の可能性＝第一生命経済研 熊野氏[nTK0778148] ◎日銀総裁会見こうみる：次回決定会合での追加緩和に過剰な期待強まる可能性も＝みずほ総研 武内氏[nTK0778024] ◎日銀総裁会見こうみる：展望リポート特別視の印象持つ＝みずほインベ 落合氏[nTK0778006] ◎日銀会合こうみる：市場の不安定続けば、次回会合で意識した動きも＝コスモ証 田口氏[nTK0777698] ◎日銀会合こうみる：27日会合でのゼロ回答は難しい＝三菱モルガン証 長谷川氏[nTK0777654] ◎日銀会合こうみる：緩和期待続くがドル／円の上値は重く＝バークレイズ銀 山本氏[nTK0777650] 《分析記事》 ◎〔ＢＯＪウオッチャー〕白川総裁がデフレ脱却の決意を再表明、次回会合へ緩和期待つなぐ [nTK0778222] ◎〔兜町ウォッチャー〕深まる調整、日経平均1万円回復には日銀追加緩和が条件か [nTK0778216] ◎〔クロスマーケットアイ〕日米緩和期待残り市場に余裕、米企業決算の減速には警戒感[nTK0777674] ◎〔株価トレンド〕自動車株が反転上昇、日銀の追加金融緩和を織り込む動き[nTK0777446] 《要人発言》 ◎4月は日本経済占う「重要な月」、日銀は適宜適切に対応すると思う＝安住財務相[nTK0777520] 《市場の反応》 ◎〔外為マーケットアイ〕 [nTK0777586] ◎〔金利マーケットアイ〕 [nTK0776948] ◎〔株式マーケットアイ〕 [nTK0777070] ［東京 １０日 ロイター］