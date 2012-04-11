UPDATE1: 日立キャピタル<8586.T>、期間5年の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.570％

［東京 １１日 ロイター］ みずほ証券によると、日立キャピタル( 8586.T ) <0#8586=JFI>は、期間５年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。 発行額３００億円。 利率 ０．５７０％ 発行価格 １００円 スプレッド 第２８６回国債流通利回り＋０．２５％ 【 発行概要一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 日立キャピタル 募集期間 ４月１１日 第４３回国内普通社債 払込日 ４月１８日 発行額 ３００億円 各社債の金額 １億円 期間 ５年 主幹事 みずほ証券 利率 ０．５７０％ 三菱ＵＦＪＭＳ証券 発行価格 １００円 財務代理人 みずほコーポレート銀行 応募者利回り ０．５７０％ 格付け・予定 Ａ＋ （Ｒ＆Ｉ） 償還日 ２０１７年６月２０日 ＡＡ─（ＪＣＲ） 利払日 ６月、１２月の各２０日 Ａ─ （Ｓ＆Ｐ） -------------------------------------------------------------------------------- ・引受証券と引受責任額（案、単位：億円）： みずほ証１３５ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証１２０ ＳＭＢＣ日興証１５ 大和証１５ ＢＮＰパリバ証１５ ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料２７．５銭 （ロイターニュース 片山直幸）