12日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ 時間未定 月例経済報告等に関する関係閣僚会議 ０８：３０ 民主党財務金融・法務部門合同会議 ０８：５０ ３月マネーストック統計（日銀）[JPBOJM=ECI] ０８：５０ ３月企業物価指数（日銀）[JPCGP=ECI] （予測中央値：前年比＋０．３％） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） ０９：００ 日銀支店長会議で白川総裁あいさつ １０：３０ ３０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） １２：４５ ３０年利付国債の入札結果（財務省） １３：３０ トヨタ 「レクサスＲＸ」説明会 １４：００ 日銀地域経済報告（さくらリポート） １４：００ ３月消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １４：００めど ３月投信概況 １５：００ ＥＳＰフォーキャスト調査（日経センター） １５：００ 平井・ソニー新社長会見 １５：００ 景気ウォッチャー調査（日経センター） １５：１５ 日銀大阪支店長会見 １５：１５ ３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） １７：２０ 日銀名古屋・札幌・福岡支店長会見 時間未定 財務副大臣会見 ＜決算＞ １３：３０ ファミリーマート １２年２月期決算 １５：００ ローソン １２年２月期決算 １５：００ イオン １２年２月期決算） １５：００ ファーストリテイリング １２年８月期中間（９―２月期）決算 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １１日（水） ０６００ＧＭＴ ３月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２２０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が同地区連銀主催の会合であいさつ （ジョージア州ストーンマウンテン） １２３０ＧＭＴ ３月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] １３３０ＧＭＴ ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） １４３０ＧＭＴ ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁がパネルディスカッションに参加 （ジョージア州ストーンマウンテン） １６００ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が同地区連銀主催の会合で閉幕の あいさつ（ジョージア州ストーンマウンテン） １７００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 １８００ＧＭＴ ３月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] １８００ＧＭＴ 米地区連銀経済報告 ２１００ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が会合であいさつ ２３１５ＧＭＴ イエレン米ＦＲＢ副議長が講演「経済見通しと金融政策」（ニューヨーク） イタリア短期債入札 ニューヨーク国際自動車ショー（１５日まで） アジア開発銀行「２０１２年アジア開発展望」 北朝鮮、朝鮮労働党代表者会 ロシアのプーチン首相、政府活動報告 韓国総選挙 ＊市場は休場 Ｇ８外相会合（ワシントン、１２日まで） １２日（木） ０１３０ＧＭＴ ３月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] ０５００ＧＭＴ インドネシア中銀金融政策決定会合 ０５３０ＧＭＴ ３月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] ０６４５ＧＭＴ ２月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] ０８００ＧＭＴ ＥＣＢ月報 ０８３０ＧＭＴ ２月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] ０９００ＧＭＴ ２月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] １１１５ＧＭＴ 米ニューヨーク連銀のダドリー総裁が地域・国内経済について講演 １２３０ＧＭＴ ２月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２３０ＧＭＴ ３月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] １３４５ＧＭＴ 米アトランタ地区連銀のロックハート総裁、米国とメキシコの 関係強化に関するパネルディスカッションで司会（アトランタ） １５００ＧＭＴ 米ニューヨーク連銀のダドリー総裁が講演 １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動５年債入札条件 １６３０ＧＭＴ 米フィラデルフィア地区連銀のプロッサー総裁が経済見通しについて講演 （ワシントン） １７００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 １７００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 （ミネソタ州ホワイトベアレイク） １８３５ＧＭＴ 米ニューヨーク連銀のダドリー総裁、医療機器メーカーの ウェルチ・アレンを視察（ニューヨーク州スカネアトレス・フォールズ） １９３０ＧＭＴ ラスキン米ＦＲＢ理事、サンフランシスコ地区連銀主催の昼食会で経済 状況について講演（ロサンゼルス） ニューヨーク国際自動車ショー（１５日まで） 北朝鮮が「人工衛星」打ち上げを予定（─１６日） イタリア中・長期債入札 Ｇ８外相会合（ワシントン、最終日） ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 12 Apr Q1 2012 Google ( GOOG.O ) 9.64 37 8.08 （東京 １２日 ロイター）