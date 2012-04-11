起債予測一覧〔表〕＝4月12日現在

【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- ＪＲ東海 <0#9022=JFI> 4/10 A 期間3年・20年 発行額： 3年債200億円程度、 20年債100億円程度 主幹事： 3年債：三菱ＵＦＪＭＳ、大和 20年債：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 ドイツ 来週前半以降に起債予定 みずほコーポレート銀行 4/ 9 AA 期間5年 <0#8310=JFI> 主幹事：みずほ レンジ／T(285回)+16─18bp 来週前半に起債予定 東京センチュリーリース 4/ 9 A 期間3年 <0#8439=JFI> 主幹事：みずほ、みずほインベ、野村 住友商事 <0#8053=JFI> 4/ 6 AA 期間10年、発行額300億円 主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ、 ＳＭＢＣ日興、シティ レンジ／T(321回)+16─19bp 4月13日に起債予定 住友金属工業 <0#5405=JFI> 4/ 6 AA 期間5年・7年、発行額各100億円 主幹事： 5年債：三菱ＵＦＪＭＳ、大和 7年債：ＳＭＢＣ日興、大和、 三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／ 5年債：T(285回)+14─16bp 7年債：T(299回)+15─16bp 4月13日に起債予定 野村ホールディングス 4/ 6 AA 期間3年・5年 <0#8604=JFI> 発行額各150億円程度 主幹事：野村 レンジ／ 3年債：T(269回)+69─70bp 5年債：T(286回)+75─77bp 4月12日に起債予定 三菱東京ＵＦＪ銀行 4/ 6 AA 期間3年・5年・10年 <0#8315=JFI> 発行額：3年債100億円、5年債400億円 10年債100億円、 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／ 3年債：T(269回)+11─12bp 5年債：T(285回)+11─12bp 10年債：T(321回)+12─13bp 今週後半以降に起債予定 東武鉄道 <0#9001=JFI> 4/ 6 AA 期間7年、発行額100億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／L+38─41bp 4月13日に起債予定 トヨタファイナンス 4/ 6 AA 期間3年・5年、発行額各100億円以上 <0#8498=JFI> 主幹事：野村、大和、メリル、みずほ 東海東京 来週前半に起債予定 東日本高速道路 <0#1288=JFI> 4/ 5 A 期間3年、発行額200億円 主幹事：野村、大和、ＧＳ 5月に起債予定 日産フィナンシャルサービス 4/ 5 A 期間3年・5年 <0#8434=JFI> 主幹事：みずほ、メリル 近畿日本鉄道 <0#9041=JFI> 4/ 2 AA 期間4年、発行額300億円、個人債 主幹事：野村 仮条件／利率0.75─1.25％ 4月13日に起債予定 東京都競馬 ( 9672.T ) 3/16 AA 期間5年、発行額50億円 主幹事：ＳＭＢＣ日興 レンジ／T(285回)+30─32bp 4月13日に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 高速道路機構 4/11 AA 期間4年・10年・20年、発行額各300億円 <0#0905=JFI> 入札方式 4月18日に起債予定 日本学生支援機構 4/ 6 A 期間2年、発行額400億円 <0#0948=JFI> 主幹事：ＳＭＢＣ日興、大和、みずほ 6月に起債予定(7月に発行予定) A <2012年度発行予定、総額1800億円> 2年債：7月(発行額400億円)、9月(500億円) 2013年2月(400億円) 3年債：11月(500億円) 日本政策投資銀行 4/ 2 <2012年度発行方針> <0#0903=JFI> 発行額：4000億円程度 日本政策金融公庫 4/ 9 A 期間2年・5年・10年 <0#0910=JFI> 発行額：2年債500億円、5年債300億円、 10年債150億円、 主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ、メリル 4月23日の週の半ばごろに起債予定 3/ 7 2012年度第1四半期の主幹事： 野村、三菱ＵＦＪＭＳ、メリル 住宅金融支援機構 4/10 A 期間10年・15年・20年 <0#0943=JFI> 主幹事：ＳＭＢＣ日興、野村、ＧＳ 5月中旬に起債予定 3/ 6 A 期間30年 2012年度上期の主幹事：野村、 三菱ＵＦＪＭＳ -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 鉄道建設・運輸施設整備 3/28 A 期間4年・10年 支援機構 <0#1295=JFI> 発行額は4年債300億円程度、 10年債150億円程度 主幹事：大和、みずほ、メリル 5月に起債予定 ----