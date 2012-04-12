4月1日─7日の対内短期債投資は3兆2200億円の資本流入超、過去最高＝財務省

［東京 １２日 ロイター］ 財務省が１２日発表した４月１日から４月７日の対外及び対内証券売買契約等の状況（指定報告機関ベース）によると、対内短期債投資は３兆２２００億円の資本流入超となり、２００５年１月の同統計の調査開始以降、過去最高を記録した。

前の週（３月２５日─３月３１日）の対内短期債投資は、国庫短期証券の償還要因などから３兆４７７１億円と過去最大の資本流出超となったが、４月１日─７日の週は国庫短期証券の償還要因がはく落し、入札が再開された影響が出たとみられている。

また、対外中長期債投資は、１兆９０５２億円の資本流入超と２０１１年１０月２日─８日以来の高水準。銀行などが保有債券の入れ替えを目的に売り越したもよう。

＊財務省の発表資料は以下のＵＲＬでご覧になれます。

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