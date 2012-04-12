UPDATE1: 野村ＨＤ<8604.T>、3年・295億円国内ＳＢの発行条件を決定＝利率0.857％

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［東京 １２日 ロイター］ 野村証券によると、野村ホールディングス(8604.T)
<0#8604=JFI>は、期間３年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。
発行額２９５億円。
利率 ０．８５７％
発行価格 １００円
スプレッド 第２６９回国債流通利回り＋０．７０％
【 発行条件一覧 】
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銘柄 野村ホールディングス 募集期間 ４月１２日
第２９回国内普通社債 払込日 ４月１８日
発行額 ２９５億円 各社債の金額 １億円
期間 ３年 引受会社 野村証券（単独）
利率 ０．８５７％ 財務代理人 みずほコーポレート銀行
発行価格 １００円 格付け・予定 Ａ＋（Ｒ＆Ｉ）
応募者利回り ０．８５７％ ＡＡ─（ＪＣＲ）
償還日 ２０１５年 ４月１７日
利払日 ４月、１０月の各１８日
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・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料２５銭
（ロイターニュース 寺脇麻理）
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