13日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：４５ 閣議・閣議後会見 ０８：５０ 日銀金融政策決定会合・議事要旨（３月１２・１３日分） １１：００ 日立・マイクロソフト、クラウド事業での協業で共同記者会見 １３：００ 自工会会長定例会見 １４：００ ヒューレッドパッカード クラウド戦略説明会 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １２日（木） ０１３０ＧＭＴ ３月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] ０５００ＧＭＴ インドネシア中銀金融政策決定会合 ０５３０ＧＭＴ ３月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] ０６４５ＧＭＴ ２月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] ０８００ＧＭＴ ＥＣＢ月報 ０８３０ＧＭＴ ２月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] ０９００ＧＭＴ ２月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] １１１５ＧＭＴ 米ニューヨーク連銀のダドリー総裁が地域・国内経済について講演 １２３０ＧＭＴ ２月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２３０ＧＭＴ ３月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] １３４５ＧＭＴ 米アトランタ地区連銀のロックハート総裁、米国とメキシコの 関係強化に関するパネルディスカッションで司会（アトランタ） １５００ＧＭＴ 米ニューヨーク連銀のダドリー総裁が講演 １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動５年債入札条件 １６３０ＧＭＴ 米フィラデルフィア地区連銀のプロッサー総裁が経済見通しについて講演 （ワシントン） １７００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 １７００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 （ミネソタ州ホワイトベアレイク） １８３５ＧＭＴ 米ニューヨーク連銀のダドリー総裁、医療機器メーカーの ウェルチ・アレンを視察（ニューヨーク州スカネアトレス・フォールズ） １９３０ＧＭＴ ラスキン米ＦＲＢ理事、サンフランシスコ地区連銀主催の昼食会で経済 状況について講演（ロサンゼルス） ニューヨーク国際自動車ショー（１５日まで） 北朝鮮が「人工衛星」打ち上げを予定（─１６日） イタリア中・長期債入札 Ｇ８外相会合（ワシントン、最終日） ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 12 Apr Q1 2012 Google ( GOOG.O ) 9.64 37 8.08 １３日（金） ００００ＧＭＴ 第１・四半期シンガポールＧＤＰ速報値 ００００ＧＭＴ シンガポール金融管理局、金融政策声明 ０１００ＧＭＴ 韓国中銀、金融政策発表 ０２００ＧＭＴ ３月中国小売売上高、鉱工業生産、固定資産投資（国家統計局）[CNCPI=ECI] 第１・四半期中国ＧＤＰ（国家統計局）[CNGDP=ECI] ０６００ＧＭＴ ３月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] ０８３０ＧＭＴ ３月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] １２００ＧＭＴ 米ニューヨーク連銀のダドリー総裁が地域・国内経済について 講演（ニューヨーク州バッファロー） １２３０ＧＭＴ ３月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] １３５５ＧＭＴ ４月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値[USMSN=ECI] １７００ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が講演「危機と政策対応に関する考察」 （ニューヨーク） １８１５ＧＭＴ 米ニューヨーク連銀のダドリー総裁、ロズウェルパークがん研究所を訪問 （ニューヨーク州バッファロー） 北朝鮮が最高人民会議を開催 ニューヨーク国際自動車ショー（１５日まで） タイ［旧正月］ ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 13 Apr Q1 2012 JPMorgan Chase & Co. ( JPM ) 1.15 29 1.28 13 Apr Q1 2012 Wells Fargo & Co ( WFC ) 0.72 29 0.67 （東京 １３日 ロイター）