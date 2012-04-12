3月末投信の銀行窓販残高は前月比‐0.1％の45兆円、シェアは49.8％＝投信協会

［東京 １２日 ロイター］ 投資信託協会によると、３月末の私募を含む投信の銀 行窓販残高は前月比０．１％減の４５兆９３１３億円となった。投信残高全体に占める銀 行チャンネルの販売シェアは前月比０．１ポイント増の４９．８％。 ◇銀行窓販総合計（公募・私募） 前月比 投信シェア 純資産総額 ４５兆９３１３億円（▲ ０．１％） ４９．８％ ----------------------------------------------------------------- ◇株式投信 ４５兆２６８３億円（▲ ０．１％） ５６．１％ （うち公募） ２３兆８５５６億円（▲ ０．２％） ４６．６％ ◇公社債投信 ６６３０億円（▲ ０．６％） ５．７％