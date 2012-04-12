3月末投信の銀行窓販残高は前月比‐0.1％の45兆円、シェアは49.8％＝投信協会

Investing |
［東京 １２日 ロイター］ 投資信託協会によると、３月末の私募を含む投信の銀 行窓販残高は前月比０．１％減の４５兆９３１３億円となった。投信残高全体に占める銀 行チャンネルの販売シェアは前月比０．１ポイント増の４９．８％。 ◇銀行窓販総合計（公募・私募） 前月比 投信シェア 純資産総額 ４５兆９３１３億円（▲ ０．１％） ４９．８％ ----------------------------------------------------------------- ◇株式投信 ４５兆２６８３億円（▲ ０．１％） ５６．１％ （うち公募） ２３兆８５５６億円（▲ ０．２％） ４６．６％ ◇公社債投信 ６６３０億円（▲ ０．６％） ５．７％
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
賃金発景気回復に黄信号
安倍政権が進める働き方改革はスピード感がなく、賃金発の景気好循環を促す内容とは言い難いと大和証券の永井靖敏氏は指摘。 記事の全文
強い米国の強いドル復活
米国の国際分業上の位置付けは過去１０年で大きく強化され、もはや「弱いドル」は必要ではないと、武者リサーチの武者陵司氏は分析。 記事の全文