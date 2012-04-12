再送：〔情報ＢＯＸ〕2011年度の追加型株式投信、運用各社ランキング

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＊この記事は１２日午後８時に送信しました。 ［東京 １２日 ロイター］ 野村総合研究所が試算した２０１１年度（１１年４月─ １２年３月）追加型株式投信における各種ランキングは以下のとおり。 ＜資金純流入額ランキング＞ ＜資金純流出額ランキング＞ （単位：億円） （単位：億円） 1 大和 6,803 1 国際 -6,500 2 新光 4,869 2 フィデリティ -1,486 3 大和住銀 4,803 3 ニッセイ -1,432 4 日興 4,779 4 ＨＳＢＣ -1,316 5 野村 4,653 5 パインブリッジ -855 6 ＵＢＳ 2,581 6 ＧＳＡＭ -839 7 中央三井 1,772 7 ＪＰモルガン -659 8 東京海上 1,189 8 ＢＮＰパリバ -624 9 みずほ 1,144 9 イーストスプリング-613 10 Ｌメイソン 847 10 シュローダー -261 ＜収益率上位＞ ＜収益率下位＞ 1 キャピタルＡＭ 6.9% 1 リクソー -26.7% 2 レオス 5.9% 2 ブラックロック -13.4% 3 ＩＮＧ 5.1% 3 ＢＮＰパリバ -12.6% 4 トヨタ 4.3% 4 ＨＳＢＣ -11.4% 5 明治安田 3.5% 5 イーストスプリング -9.9% 6 フィデリティ 3.5% 6 シュローダー -7.5% 7 ベアリング 3.3% 7 ドイチェ -7.2% 8 みずほ 3.2% 8 ＳＢＩ -6.3% 9 フランクリン 3.1% 9 ユナイテッド -6.1% 10 三菱ＵＦＪ 2.9% 10 Ｔ＆Ｄ -5.9% ＜分配総額ランキング＞ （単位：億円） 1 野村 8,650 2 日興 6,385 3 大和 6,091 4 三菱ＵＦＪ 3,736 5 国際 3,514 6 大和住銀 3,297 7 新光 2,449 8 フィデリティ 2,149 9 三井住友 1,872 10 ＤＩＡＭ 1,473 ======================= １０社合計 39,616
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