UPDATE1: 東武鉄道<9001.T>、7年・100億円国内ＳＢの発行条件を決定＝利率1.06％

［東京 １３日 ロイター］ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券によると、東武鉄 道( 9001.T )<0#9001=JFI>は、期間７年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。 発行額１００億円。 利率 １．０６％ 発行価格 １００円 スプレッド ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋０．３８％ 【 発行条件一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 東武鉄道 募集期間 ４月１３日 第９５回無担保社債 払込期日 ４月１９日 発行額 １００億円 各社債の金額 １億円 期間 ７年 主幹事 三菱ＵＦＪモルガン・ 利率 １．０６％ スタンレー証券 発行価格 １００円 財務代理人 三井住友信託銀行 償還期限 ２０１９年４月１９日 格付け・予定 ＢＢＢ（Ｒ＆Ｉ） 利払日 ４月、１０月の各１９日 -------------------------------------------------------------------------------- ・引受証券と引受額（案、単位：億円）： 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証６０ みずほ証１８ 大和証７ ＳＭＢＣ日興証７ 野村証３ 丸三証２ 東海東京証１ 岡三証１ ＵＢＳ証１ ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３０銭 （ロイターニュース 寺脇麻理）