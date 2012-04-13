UPDATE1: 東武鉄道<9001.T>、7年・100億円国内ＳＢの発行条件を決定＝利率1.06％

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［東京 １３日 ロイター］ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券によると、東武鉄
道(9001.T)<0#9001=JFI>は、期間７年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。
発行額１００億円。
利率 １．０６％
発行価格 １００円
スプレッド ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋０．３８％
【 発行条件一覧 】
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銘柄 東武鉄道 募集期間 ４月１３日
第９５回無担保社債 払込期日 ４月１９日
発行額 １００億円 各社債の金額 １億円
期間 ７年 主幹事 三菱ＵＦＪモルガン・
利率 １．０６％ スタンレー証券
発行価格 １００円 財務代理人 三井住友信託銀行
償還期限 ２０１９年４月１９日 格付け・予定 ＢＢＢ（Ｒ＆Ｉ）
利払日 ４月、１０月の各１９日
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・引受証券と引受額（案、単位：億円）：
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証６０ みずほ証１８ 大和証７
ＳＭＢＣ日興証７ 野村証３ 丸三証２ 東海東京証１ 岡三証１ ＵＢＳ証１
・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３０銭
（ロイターニュース 寺脇麻理）
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