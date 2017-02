16日の国内・海外経済指標と行事予定

*指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ==国内経済・指標関係=== 10:00 アジア開発銀行セミナー 15:15 白川日銀総裁が信託大会で挨拶 ==海外指標・指標関係== (日本時間はGMTプラス9時間) 13日(金) 0600GMT 3月独消費者物価指数改定値(連邦統計庁)[DECPIY=ECI] 0830GMT 3月英生産者物価指数(国立統計局)[GBPPI=ECI] 1200GMT 米ニューヨーク連銀のダドリー総裁が地域・国内経済について 講演(ニューヨーク州バッファロー) 1230GMT 3月米消費者物価指数(労働省) [USCPI=ECI] 1355GMT 4月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値[USMSN=ECI] 1700GMT バーナンキ米FRB議長が講演「危機と政策対応に関する考察」 (ニューヨーク) 1815GMT 米ニューヨーク連銀のダドリー総裁、ロズウェルパークがん研究所を訪問 (ニューヨーク州バッファロー) 北朝鮮が最高人民会議を開催 ニューヨーク国際自動車ショー(15日まで) タイ[旧正月] ==海外主要企業決算発表予定== 13 Apr Q1 2012 JPMorgan Chase & Co. ( JPM ) 13 Apr Q1 2012 Wells Fargo & Co ( WFC ) 14日(土) 第6回米州首脳会議(コロンビア・カルタヘナ、15日まで) ニューヨーク国際自動車ショー(15日まで) イラン核協議(イスタンブール) 15日(日) 第6回米州首脳会議(コロンビア・カルタヘナ、最終日) 北朝鮮・故金日成(キム・イルソン)主席生誕100年 ニューヨーク国際自動車ショー(最終日) 16日(月) 2300GMT 韓国中銀、2012年の経済見通し改定 0900GMT 2月ユーロ圏貿易収支(統計局)[EUTBAL=ECI] 1230GMT 3月米小売売上高(商務省)[USRSL=ECI] 1230GMT 4月NY州製造業業況指数(連銀)[USEMPM=ECI] 1300GMT 2月対米証券投資(財務省) [USNCIO=ECI] 1400GMT 2月米企業在庫(商務省)[USBINV=ECI] 1400GMT 4月米住宅建設業者指数(NAHB)[USNAHB=ECI] 1500GMT 米財務省4週間物TB入札条件 1530GMT 米財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札 1630GMT ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が講演 「バンキングと経済見通し」(ケンタッキー州レキシントン) 1930GMT ブラード米セントルイス地区連銀総裁が「米経済と金融政策」 についてプレゼンテーション(ユタ州ローガン) 世界経済フォーラム─中南米2012(メキシコ・プエルトバリャルタ、18日まで) タイ[旧正月(振替)] ==海外主要企業決算発表予定== 16 Apr BMO Q1 2012 Citigroup Inc. ( C ) (東京 13日 ロイター)