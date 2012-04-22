23日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ １１：００ 富士通ビッグデータ活用説明会 １４：００ ２月景気動向指数ＣＩ改訂値（内閣府）[JPCIIN=ECI] １５：００ 五十嵐財務副大臣会見 １５：１５─１６：１５ 岡田副総理講演（日本外国特派員協会） １５：３０ 経団連会長会見 １６：００ 需給検証委員会 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ ２０日（金） ０６００ＧＭＴ ３月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] ０８００ＧＭＴ ４月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] ０８３０ＧＭＴ ３月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] ＩＭＦ／世銀春季総会（２２日まで） 世界投資フォーラム（ドーハ、２３日まで） ２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議（最終日、ワシントン） 温家宝中国首相が欧州歴訪（アイスランド、ドイツ、ポーランド、スウェーデン） ２１日（土） ＩＭＦ／世銀春季総会（２２日まで） 世界投資フォーラム（ドーハ、２３日まで） ２２日（日） ＩＭＦ／世銀春季総会（最終日） 世界投資フォーラム（ドーハ、２３日まで） 仏大統領選第１回投票 温家宝中国首相が講演（独ハンブルク） ２３日（月） ０１３０ＧＭＴ 第１・四半期豪ＰＰＩ（連邦統計局）[AUPPIQ=ECI] ０７５８ＧＭＴ ４月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] ０７５８ＧＭＴ ４月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] ０７５８ＧＭＴ ４月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ２０１１年のＥＵ加盟国の公的債務・財政赤字統計（ＥＵ統計局） 世界投資フォーラム（ドーハ、最終日） 北京モーターショー ＝＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 20 Apr Q1 2012 韓国ポスコ ( 005490.KS ) 20 Apr Q1 2012 General Electric Co. ( GE.N ) 20 Apr Q1 2012 McDonald's Corp. ( MCD.N ) 23 Apr Q1 2012 Texas Instruments ( TXN.O ) 23 Apr Q1 2012 Xerox Corp. ( XRX.N ) （東京 ２３日 ロイター）