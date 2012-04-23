追加：Ｇ２０・ＩＭＦ／世銀春季総会関連ヘッドライン一覧

＊記事本文を読む場合は、ヘッドライン末尾の番号をダブルクリックして下さい。 《Ｇ２０会議》 ◎WRAPUP1: Ｇ２０での欧州安全網拡充に日本が積極関与、円高回避と中国台頭への危機感も [ID:nTK0787804] ◎ＩＭＦ財源、4300億ドル以上増強することにコミット＝Ｇ２０声明[ID:nJT8138523] ◎危機防止へ３５兆円超 ＩＭＦ資金を拡大 原油高騰に追加措置 Ｇ２０共同声明[ID:nKjlDBj] ◎Ｇ２０共同声明要旨[ID:nKjlEJj] 《要人発言》 ◎ガイトナー米財務長官がＩＭＦ財源増強を歓迎、欧州には必要な改革実施を要請[ID:nTK8115320] ◎際限ない国債買い入れ、制御不能なインフレ招く＝白川日銀総裁[ID:nTK0787910] ◎日本経済は緩やかに回復、円高再来や欧州債務危機再燃などがリスク＝ＩＭＦＣで安住財務相 [ID:nTK0787894] ◎中国はＩＭＦ資金増強に「不参加ではない」＝人民銀行[ID:nTK8138917] ◎ギリシャは構造改革の加速必要、徴税システムの改善がカギに＝ＩＭＦ欧州局高官[ID:nTK8138875] ◎UPDATE1: ＩＭＦの融資能力は1兆ドル超、一連の欧州の措置は「十分」＝専務理事[ID:nTK0787816] ◎UPDATE1: ＩＭＦ資金増強は日本の働きかけで予想以上の成果、欧州問題まだ油断ならず＝安住財務相 [ID:nTK0787798] ◎UPDATE1: ＩＭＦ資金拡充は時間を買う策、根本的解決には財政削減が大事＝白川日銀総裁 [ID:nTK0787800] ◎国際社会の決意示した ＩＭＦ専務理事[ID:nKjlEPj] ◎UPDATE1: ＩＭＦ財源拡大は欧州との結束示す、新興国の議決権問題とは無関係＝米当局者 [ID:nTK8138813] ◎ブラジル、資本規制を強化する可能性 財務相がＩＭＦ総会で表明へ[ID:nJT8138673] ◎ＩＭＦ追加拠出の用意は「現時点」ではない、状況が変わる可能性はある＝カナダ財務相 [ID:nTK8138809] ◎市場のボラティリティーが高いとのＧ２０声明、為替市場を含めた状況を指すと考えている ＝中尾財務官[ID:nTK0787780] ◎ＥＦＳＦ、銀行への直接支援は行わない＝レグリングＣＥＯ[ID:nJT8138325] ◎非伝統的金融政策の政策効果、「極めて伝統的」＝白川日銀総裁[ID:nTK0786836] ◎ＢＲＩＣＳ、ＩＭＦ資金増強で拠出額提示の用意ない＝ブラジル財務相[ID:nTK8137505] ◎ＩＭＦ財源増強、欧州以外の加盟国次第 大幅増で合意可能の見通し＝アスムセンＥＣＢ専務理事 [ID:nJT8137275] ◎UPDATE1: 欧州のテールリスク後退、米経済に明るい動き＝日銀総裁[ID:nJT8136965] ◎ＩＭＦ資金基盤強化、新興国の貢献不可欠＝安住財務相[ID:nJT8136645] 《市場の見方》 ◎ＩＭＦ資金増強こうみる：市場のリスクテーク促す効果、抜本解決にはならず＝デーリーＦＸ [ID:nTK8138765] ◎ＩＭＦ資金増強こうみる：4300億ドルの増強は十分、さらなる上乗せも＝クレディ・アグリコル [ID:nJT8138775] ◎ＩＭＦ資金増強こうみる：正しい方向への一歩、一段の増強は困難＝４キャスト [ID:nJT8138717] ◎ＩＭＦ資金増強こうみる：重要な一歩、スペイン・伊の資金調達下支えへ＝プルデンシャル [ID:nJT8138703] 《情報ＢＯＸ》 ◎〔情報ＢＯＸ〕Ｇ２０とＩＭＦ会合で行われた議論の要点[ID:nTK8115610] ◎〔情報ＢＯＸ〕Ｇ２０・ＩＭＦ／世銀春季総会出席者の発言要旨[ID:nTK8138749] ◎〔情報ＢＯＸ〕ＩＭＦ増資への各国拠出額一覧[ID:nTK0787802] ◎〔情報ＢＯＸ〕Ｇ２０・ＩＭＦ／世銀春季総会出席者の発言要旨[ID:nTK8138749] ［東京 ２３日 ロイター］