新規上場企業の横顔：北の達人コーポレーション（5月29日アンビシャス上場）

［東京 ２３日 ロイター］ ５月２９日に札幌証券取引所のアンビシャス市場 上場予定の「北の達人コーポレーション」( 2930.SP ) の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 札幌市北区北７条西 ≪事業内容≫ オリジナル健康食品、化粧品、雑貨の企画、開発、製造、販売事業 ≪代表者≫ 代表取締役社長： 木下 勝寿 ≪資本金≫ 4700万円 ≪発行済株式数≫ 580,000株（2012年1月27日現在） ≪従業員数≫ 18名（2012年3月31日現在） ≪業績≫ 2010年2月期 2011年2月期 売上高（千円） 683,846 739,113 経常利益（千円） 136,996 92,587 当期利益（千円） 79,930 59,488 １株当たり利益（円） 6,890.56 5,128.35 １株当たり純資産額（円） 17,437.77 22,566.12 配当（円） ── ── 注）2009年5月16日付けで1株につき20株の株式分割を、2011年9月16日付けで1株につき50 株の株式分割を行った ≪総資産≫ （千円） 312,846 （2011年2月期） ≪株主資本≫ （千円） 261,766 （ 〃 ） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） 木下 勝寿 66.90 400,200 日本アジア投資 13.68 81,850 Net Capital Partners 6.69 40,000 ジャフコＶ２共有投資事業 有限責任組合 4.64 27,750 木下 浩子 3.62 21,650 堀川 麻子 1.03 6,150 田中 秀将 0.84 5,000 清水 重厚 0.78 4,650 ジャフコＶ２─Ｗ投資事業 有限責任組合 0.39 2,350 野戸 映里 0.33 2,000 ≪監査人≫ 清明監査法人 ≪株式名簿管理人≫ 三井住友信託銀行 ≪仮条件決定日≫ ２０１２年５月９日 ≪ブックビルディング期間≫ ２０１２年５月１１日から５月１６日 ≪公開価格の決定日≫ ２０１２年５月１７日 ≪申込期間≫ ２０１２年５月２１日から５月２４日 (以上、２０１２年４月２０日現在) ＊新規上場銘柄一覧 <JPN/IPOLISTED01> - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ <JPN/IPOGAINERS> ＩＰＯ値下がり率トップ５ <JPN/IPOLOSERS> 新規株式公開情報 <JPN/IPOMENU>