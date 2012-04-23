新規上場企業の横顔：北の達人コーポレーション（5月29日アンビシャス上場）

Markets |
［東京 ２３日 ロイター］ ５月２９日に札幌証券取引所のアンビシャス市場
上場予定の「北の達人コーポレーション」(2930.SP) の概要は以下のとおり。
≪本社≫ 札幌市北区北７条西
≪事業内容≫ オリジナル健康食品、化粧品、雑貨の企画、開発、製造、販売事業
≪代表者≫ 代表取締役社長： 木下 勝寿
≪資本金≫ 4700万円
≪発行済株式数≫ 580,000株（2012年1月27日現在）
≪従業員数≫ 18名（2012年3月31日現在）
≪業績≫
2010年2月期 2011年2月期
売上高（千円） 683,846 739,113
経常利益（千円） 136,996 92,587
当期利益（千円） 79,930 59,488
１株当たり利益（円） 6,890.56 5,128.35
１株当たり純資産額（円） 17,437.77 22,566.12
配当（円） ── ──
注）2009年5月16日付けで1株につき20株の株式分割を、2011年9月16日付けで1株につき50
株の株式分割を行った
≪総資産≫ （千円） 312,846 （2011年2月期）
≪株主資本≫ （千円） 261,766 （ 〃 ）
≪株主≫
所有比率（％） 所有株（株数）
木下 勝寿 66.90 400,200
日本アジア投資 13.68 81,850
Net Capital Partners 6.69 40,000
ジャフコＶ２共有投資事業
有限責任組合 4.64 27,750
木下 浩子 3.62 21,650
堀川 麻子 1.03 6,150
田中 秀将 0.84 5,000
清水 重厚 0.78 4,650
ジャフコＶ２─Ｗ投資事業
有限責任組合 0.39 2,350
野戸 映里 0.33 2,000
≪監査人≫ 清明監査法人
≪株式名簿管理人≫ 三井住友信託銀行
≪仮条件決定日≫ ２０１２年５月９日
≪ブックビルディング期間≫ ２０１２年５月１１日から５月１６日
≪公開価格の決定日≫ ２０１２年５月１７日
≪申込期間≫ ２０１２年５月２１日から５月２４日
(以上、２０１２年４月２０日現在)
＊新規上場銘柄一覧 <JPN/IPOLISTED01> - 01以降、順次続きます。
ＩＰＯ値上がり率トップ５ <JPN/IPOGAINERS>
ＩＰＯ値下がり率トップ５ <JPN/IPOLOSERS>
新規株式公開情報 <JPN/IPOMENU>
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
賃金発景気回復に黄信号
安倍政権が進める働き方改革はスピード感がなく、賃金発の景気好循環を促す内容とは言い難いと大和証券の永井靖敏氏は指摘。 記事の全文
強い米国の強いドル復活
米国の国際分業上の位置付けは過去１０年で大きく強化され、もはや「弱いドル」は必要ではないと、武者リサーチの武者陵司氏は分析。 記事の全文