24日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ 追加上場 コーセーアールイー3246.OSがジャスダックに上場（福岡市場に既上場） ０９：１０ 閣議、閣議後会見 ０８：５０ ３月企業向けサービス価格指数（日銀） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ ２０年利付国債の入札発行（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ２０年利付国債の入札結果（財務省） １４：００ ローソン社長講演 １５：００ 円高・欧州危機等対応研究会 １５：１５ ２０年利付国債の第 非価格競争入札結果（財務省） １６：３０ 大阪証券取引所定例会見（大証） 決算 日本電産、花王、ヤフーなど ＝＝海外指標・指標関係＝＝ ２３日（月） ０１３０ＧＭＴ 第１・四半期豪ＰＰＩ（連邦統計局）[AUPPIQ=ECI] ０２３０ＧＭＴ ４月中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ）[CNPMIF=ECI] ０７５８ＧＭＴ ４月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] ０７５８ＧＭＴ ４月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] ０７５８ＧＭＴ ４月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ２０１１年のＥＵ加盟国の公的債務・財政赤字統計（ＥＵ統計局） フランス短期国債入札 ドイツ短期国債入札 世界投資フォーラム（ドーハ、最終日） 北京モーターショー（５月２日まで） ２４日（火） ０１３０ＧＭＴ 第１・四半期豪ＣＰＩ（連邦統計局）[AUCPIQ=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３００ＧＭＴ ２月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数[USSHP=ECI] １４００ＧＭＴ ２月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] １４００ＧＭＴ ３月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 米連邦公開市場委員会（２５日まで） イタリア国債入札 スペイン短期国債入札 米大統領選：共和党コネティカット州・デラウェア州・ニューヨーク州・ ペンシルベニア州・ロードアイランド州予備選 ＝＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 23 Apr Q1 Philips Electronics (PHG.AS) 23 Apr Q1 STMICROELECTRONICS NV (STM.PA) 23 Apr Q1 Texas Instruments (TXN.O) 23 Apr Q1 Xerox Corp. (XRX.N) 24 Apr Q1 LG Display (034220.KS) 24 Apr Q1 ARM HOLDINGS PLC ARM.L 24 Apr Q2 Apple Inc. (AAPL.O) 24 Apr Q1 3M Company (MMM.N) 24 Apr Q1 AT&T Inc. (T.N) 24 Apr Q1 2012 United Technologies (UTX.N) 24 Apr Q1 2012 United States Steel Corp. (X.N) （東京 ２４日 ロイター）
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