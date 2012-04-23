24日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ 追加上場 コーセーアールイー3246.OSがジャスダックに上場（福岡市場に既上場） ０９：１０ 閣議、閣議後会見 ０８：５０ ３月企業向けサービス価格指数（日銀） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ ２０年利付国債の入札発行（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ２０年利付国債の入札結果（財務省） １４：００ ローソン社長講演 １５：００ 円高・欧州危機等対応研究会 １５：１５ ２０年利付国債の第 非価格競争入札結果（財務省） １６：３０ 大阪証券取引所定例会見（大証） 決算 日本電産、花王、ヤフーなど ＝＝海外指標・指標関係＝＝ ２３日（月） ０１３０ＧＭＴ 第１・四半期豪ＰＰＩ（連邦統計局）[AUPPIQ=ECI] ０２３０ＧＭＴ ４月中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ）[CNPMIF=ECI] ０７５８ＧＭＴ ４月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] ０７５８ＧＭＴ ４月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] ０７５８ＧＭＴ ４月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ２０１１年のＥＵ加盟国の公的債務・財政赤字統計（ＥＵ統計局） フランス短期国債入札 ドイツ短期国債入札 世界投資フォーラム（ドーハ、最終日） 北京モーターショー（５月２日まで） ２４日（火） ０１３０ＧＭＴ 第１・四半期豪ＣＰＩ（連邦統計局）[AUCPIQ=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３００ＧＭＴ ２月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数[USSHP=ECI] １４００ＧＭＴ ２月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] １４００ＧＭＴ ３月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 米連邦公開市場委員会（２５日まで） イタリア国債入札 スペイン短期国債入札 米大統領選：共和党コネティカット州・デラウェア州・ニューヨーク州・ ペンシルベニア州・ロードアイランド州予備選 ＝＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 23 Apr Q1 Philips Electronics ( PHG.AS ) 23 Apr Q1 STMICROELECTRONICS NV ( STM.PA ) 23 Apr Q1 Texas Instruments ( TXN.O ) 23 Apr Q1 Xerox Corp. ( XRX.N ) 24 Apr Q1 LG Display ( 034220.KS ) 24 Apr Q1 ARM HOLDINGS PLC ARM.L 24 Apr Q2 Apple Inc. ( AAPL.O ) 24 Apr Q1 3M Company ( MMM.N ) 24 Apr Q1 AT&T Inc. ( T.N ) 24 Apr Q1 2012 United Technologies ( UTX.N ) 24 Apr Q1 2012 United States Steel Corp. ( X.N ) （東京 ２４日 ロイター）