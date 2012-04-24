25日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ こころネット6060.OSがジャスダック市場に上場 公開価格９４５円 １０：００ 全国財務局長会議 １０：００ （再生可能エネルギーの固定価格買取制度）調達価格等算定委員会 １０：００ イオンモール船橋 グランドオープン会見 １１：００ ３月度、２０１１年度 乗用車８社生産・輸出実績 １５：３０ 全国財務局管内経済情勢報告 １５：３０ ＤｅＮＡ１２年度以降の戦略方針説明会 守安社長出席 １６：００ 電力システム改革専門委員会 主な決算、キヤノン、日立建機、ＫＤＤＩ、ファナック ＝＝海外指標・指標関係＝＝ ２４日（火） ０１３０ＧＭＴ 第１・四半期豪ＣＰＩ（連邦統計局）[AUCPIQ=ECI] ０８１５ＧＭＴ グリアＯＥＣＤ事務局長が日本経済の再活性化について講演（東京） １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３００ＧＭＴ ２月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数[USSHP=ECI] １４００ＧＭＴ ２月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] １４００ＧＭＴ ３月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] １４００ＧＭＴ ４月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 米連邦公開市場委員会（２５日まで） 米大統領選：共和党コネティカット州・デラウェア州・ニューヨーク州・ ペンシルベニア州・ロードアイランド州予備選 ＜主な決算発表＞ Q2 2012 Apple Inc. ( AAPL.O ) ２５日（水） ０３００ＧＭＴ グリアＯＥＣＤ事務局長が持続的成長に向けた日本の課題について 講演（東京） ０７００ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁が欧州議会で経済・金融政策について証言 ０８００ＧＭＴ ＥＣＢ、ユーロ圏の銀行の融資状況に関する調査公表 ０８３０ＧＭＴ 第１・四半期英ＧＤＰ速報値（国立統計局）[GBGDP=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ３月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] １７００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 １６３０ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明発表）[USFOMC=ECI] １８００ＧＭＴ ＦＯＭＣ経済見通し発表 １８１５ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が会見 ２０３０ＧＭＴ ガイトナー米財務長官が経済の現状に関する対話集会に参加 （米オレゴン州ポートランド） ２１００ＧＭＴ ニュージーランド中銀、金利発表 ３月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] ドイツ政府の経済予測 ＩＭＦ／ＯＥＣＤ／世界銀行の債券フォーラム（ワシントン、２６日まで） オーストラリア［アンザックデー］ ＜主な決算発表＞ CREDIT SUISSE GROUP AG Q1 CSGN.VX Q1 2012 Caterpillar Inc ( CAT.N ) （東京 ２５日 ロイター）