UPDATE1: 日本政策金融公庫、10年・150億円の財投機関債発行条件を決定＝利率0.997％

［東京 ２５日 ロイター］ 野村証券によると、日本政策金融公庫<0#0910=JFI>は、 期間１０年の財投機関債の発行条件を決定した。 発行額１５０億円。 利率 ０．９９７％ 発行価格 １００円 スプレッド 第３２１回国債流通利回り＋０．０６％ 【 発行条件一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 日本政策金融公庫 募集期間 ４月２５日 第２５回財投機関債 払込日 ５月１０日 発行額 １５０億円 各債券の金額 １０００万円 期間 １０年 主幹事 下記参照 利率 ０．９９７％ 社債管理者 三菱東京ＵＦＪ銀行 発行価格 １００円 格付け・予定 ＡＡ＋（Ｒ＆Ｉ） 応募者利回り ０．９９７％ Ａａ３（ムーディーズ） 償還日 ２０２２年５月１０日 利払日 ３月、９月の各２０日 -------------------------------------------------------------------------------- ・主幹事：野村証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、メリルリンチ日本証券 ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料２０銭 ・引受証券と引受額（単位：億円） 野村証５０ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証５０ メリルリンチ日本証５０ （ロイターニュース 片山直幸）