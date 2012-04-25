26日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ユニバーサル園芸社6061.OSがジャスダックに上場 公開価格１３１０円 ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（財務省、週次・指定報告機関ベース） ０９：００ 第２回需給検討委員会 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ ２年利付国債の入札発行（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ２年利付国債の入札結果（財務省） １３：００ 鉄連会長会見 １５：１５ ２年利付国債の第 非価格競争入札結果（財務省） １８：３０ 総合資源エネルギー調査会 基本問題調査会 決算 コマツ、ソフトバンク、任天堂など ＝＝海外指標・指標関係＝＝ ２５日（水） ０３００ＧＭＴ グリアＯＥＣＤ事務局長が持続的成長に向けた日本の課題について 講演（東京） ０７００ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁が欧州議会で経済・金融政策について証言 ０８００ＧＭＴ ＥＣＢ、ユーロ圏の銀行の融資状況に関する調査公表 ０８３０ＧＭＴ 第１・四半期英ＧＤＰ速報値（国立統計局）[GBGDP=ECI] ０９１５ＧＭＴ コンスタンシオＥＣＢ副総裁、ＥＣＢの年次報告書をＥＵ議会に提出 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ３月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] １７００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 １６３０ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明発表）[USFOMC=ECI] １８００ＧＭＴ ＦＯＭＣ経済見通し発表 １８１５ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が会見 ２０３０ＧＭＴ ガイトナー米財務長官が経済の現状に関する対話集会に参加 （米オレゴン州ポートランド） ２１００ＧＭＴ ニュージーランド中銀、金利発表 ３月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] ドイツ政府の経済予測 ＩＭＦ／ＯＥＣＤ／世界銀行の債券フォーラム（ワシントン、２６日まで） 中国の温家宝首相がポーランド訪問（２６日まで） 北朝鮮、人民軍創建８０年記念日 オーストラリア［アンザックデー］ ＜主な決算発表＞ CREDIT SUISSE GROUP AG Q1 CSGN.VX Q1 2012 Caterpillar Inc (CAT.N) ２６日（木） ２３００ＧＭＴ 第１四半期韓国ＧＤＰ ０７３０ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁がＥＣＢ・欧州委共催のＥＵ金融市場に関する会合で 講演（フランクフルト） ０９００ＧＭＴ ４月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２３０ＧＭＴ ３月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] １４００ＧＭＴ ３月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件 １７００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 ２０００ＧＭＴ ガイトナー米財務長官が米経済および世界経済について講演 （サンフランシスコ） ４月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] ＩＭＦ／ＯＥＣＤ／世界銀行の債券フォーラム（ワシントン、最終日） 中国の温家宝首相がポーランド訪問（最終日） 国連の潘基文事務総長がインド訪問（２７日まで） ＜主な決算発表＞ Hyundai Motor Co (005380.KS) BARCLAYS PLC Q1 TRADE (BARC.L) DEUTSCHE BANK AG Q1 (DBKGn.DE) Q1 2012 Amazon.Com Inc (AMZN.O) Q2 2012 Starbucks (SBUX.O) Q1 2012 Exxon Mobil Corp. (XOM) （東京 ２６日 ロイター）
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