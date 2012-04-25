26日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ユニバーサル園芸社6061.OSがジャスダックに上場 公開価格１３１０円 ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（財務省、週次・指定報告機関ベース） ０９：００ 第２回需給検討委員会 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ ２年利付国債の入札発行（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ２年利付国債の入札結果（財務省） １３：００ 鉄連会長会見 １５：１５ ２年利付国債の第 非価格競争入札結果（財務省） １８：３０ 総合資源エネルギー調査会 基本問題調査会 決算 コマツ、ソフトバンク、任天堂など ＝＝海外指標・指標関係＝＝ ２５日（水） ０３００ＧＭＴ グリアＯＥＣＤ事務局長が持続的成長に向けた日本の課題について 講演（東京） ０７００ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁が欧州議会で経済・金融政策について証言 ０８００ＧＭＴ ＥＣＢ、ユーロ圏の銀行の融資状況に関する調査公表 ０８３０ＧＭＴ 第１・四半期英ＧＤＰ速報値（国立統計局）[GBGDP=ECI] ０９１５ＧＭＴ コンスタンシオＥＣＢ副総裁、ＥＣＢの年次報告書をＥＵ議会に提出 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ３月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] １７００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 １６３０ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明発表）[USFOMC=ECI] １８００ＧＭＴ ＦＯＭＣ経済見通し発表 １８１５ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が会見 ２０３０ＧＭＴ ガイトナー米財務長官が経済の現状に関する対話集会に参加 （米オレゴン州ポートランド） ２１００ＧＭＴ ニュージーランド中銀、金利発表 ３月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] ドイツ政府の経済予測 ＩＭＦ／ＯＥＣＤ／世界銀行の債券フォーラム（ワシントン、２６日まで） 中国の温家宝首相がポーランド訪問（２６日まで） 北朝鮮、人民軍創建８０年記念日 オーストラリア［アンザックデー］ ＜主な決算発表＞ CREDIT SUISSE GROUP AG Q1 CSGN.VX Q1 2012 Caterpillar Inc ( CAT.N ) ２６日（木） ２３００ＧＭＴ 第１四半期韓国ＧＤＰ ０７３０ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁がＥＣＢ・欧州委共催のＥＵ金融市場に関する会合で 講演（フランクフルト） ０９００ＧＭＴ ４月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２３０ＧＭＴ ３月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] １４００ＧＭＴ ３月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件 １７００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 ２０００ＧＭＴ ガイトナー米財務長官が米経済および世界経済について講演 （サンフランシスコ） ４月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] ＩＭＦ／ＯＥＣＤ／世界銀行の債券フォーラム（ワシントン、最終日） 中国の温家宝首相がポーランド訪問（最終日） 国連の潘基文事務総長がインド訪問（２７日まで） ＜主な決算発表＞ Hyundai Motor Co ( 005380.KS ) BARCLAYS PLC Q1 TRADE ( BARC.L ) DEUTSCHE BANK AG Q1 ( DBKGn.DE ) Q1 2012 Amazon.Com Inc ( AMZN.O ) Q2 2012 Starbucks ( SBUX.O ) Q1 2012 Exxon Mobil Corp. ( XOM ) （東京 ２６日 ロイター）