26日の国内・海外経済指標と行事予定

国内経済・指標関係=== ユニバーサル園芸社6061.OSがジャスダックに上場 公開価格1310円 08:50 対外及び対内証券売買契約等の状況(財務省、週次・指定報告機関ベース) 09:00 第2回需給検討委員会 10:20 国庫短期証券の入札発行(財務省) 10:30 2年利付国債の入札発行(財務省) 12:35 国庫短期証券の入札結果(財務省) 12:45 2年利付国債の入札結果(財務省) 13:00 鉄連会長会見 15:15 2年利付国債の第 非価格競争入札結果(財務省) 18:30 総合資源エネルギー調査会 基本問題調査会 決算 コマツ、ソフトバンク、任天堂など ==海外指標・指標関係== 25日(水) 0300GMT グリアOECD事務局長が持続的成長に向けた日本の課題について 講演(東京) 0700GMT ドラギECB総裁が欧州議会で経済・金融政策について証言 0800GMT ECB、ユーロ圏の銀行の融資状況に関する調査公表 0830GMT 第1・四半期英GDP速報値(国立統計局)[GBGDP=ECI] 0915GMT コンスタンシオECB副総裁、ECBの年次報告書をEU議会に提出 1100GMT 米住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会)[USMGMP=ECI] 1230GMT 3月米耐久財受注(商務省)[USDGN=ECI] 1700GMT 米財務省5年債入札 1630GMT 米連邦公開市場委員会(声明発表)[USFOMC=ECI] 1800GMT FOMC経済見通し発表 1815GMT バーナンキ米FRB議長が会見 2030GMT ガイトナー米財務長官が経済の現状に関する対話集会に参加 (米オレゴン州ポートランド) 2100GMT ニュージーランド中銀、金利発表 3月米住宅着工許可件数改定値(商務省)[USBPR=ECI] ドイツ政府の経済予測 IMF/OECD/世界銀行の債券フォーラム(ワシントン、26日まで) 中国の温家宝首相がポーランド訪問(26日まで) 北朝鮮、人民軍創建80年記念日 オーストラリア[アンザックデー] <主な決算発表> CREDIT SUISSE GROUP AG Q1 CSGN.VX Q1 2012 Caterpillar Inc ( CAT.N ) 26日(木) 2300GMT 第1四半期韓国GDP 0730GMT ドラギECB総裁がECB・欧州委共催のEU金融市場に関する会合で 講演(フランクフルト) 0900GMT 4月ユーロ圏景況感・業況感指数(欧州委員会)[EUECOS=ECI] 1230GMT 米新規失業保険申請件数(労働省)[USJOB=ECI] 1230GMT 3月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] 1400GMT 3月米住宅販売保留指数(全米リアルター協会)[USNAR=ECI] 1500GMT 米財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札条件 1500GMT 米財務省52週間物TB入札条件 1700GMT 米財務省7年債入札 2000GMT ガイトナー米財務長官が米経済および世界経済について講演 (サンフランシスコ) 4月独消費者物価指数速報値(連邦統計庁)[DECPPY=ECI] IMF/OECD/世界銀行の債券フォーラム(ワシントン、最終日) 中国の温家宝首相がポーランド訪問(最終日) 国連の潘基文事務総長がインド訪問(27日まで) <主な決算発表> Hyundai Motor Co ( 005380.KS ) BARCLAYS PLC Q1 TRADE ( BARC.L ) DEUTSCHE BANK AG Q1 ( DBKGn.DE ) Q1 2012 Amazon.Com Inc ( AMZN.O ) Q2 2012 Starbucks ( SBUX.O ) Q1 2012 Exxon Mobil Corp. ( XOM ) (東京 26日 ロイター)