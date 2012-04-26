UPDATE1: 大林組<1802.T>、期間5年の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.588％

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［東京 ２６日 ロイター］ 野村証券によると、大林組(1802.T)<0#1802=JFI>は、
期間５年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。
発行額１００億円。
利率 ０．５８８％
発行価格 １００円
スプレッド 第２８５回国債流通利回り＋０．３１％
【 発行条件一覧 】
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銘柄 大林組 募集期間 ４月２６日
第１８回国内普通社債 払込日 ５月 ９日
発行額 １００億円 各社債の金額 １億円
期間 ５年 主幹事 野村証券
利率 ０．５８８％ 三菱ＵＦＪモルガン・
発行価格 １００円 スタンレー証券
応募者利回り ０．５８８％ 財務代理人 三菱東京ＵＦＪ銀行
償還日 ２０１７年５月９日 格付け・予定 Ａ（Ｒ＆Ｉ）
利払日 ５月、１１月の各９日
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・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３０銭
・引受証券と引受額（単位：億円）:
野村証５５ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証４５
（ロイターニュース 片山直幸）
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