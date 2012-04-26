27日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ チャーム・ケア・コーポレーション6062.OSがジャスダック市場に上場 公開価格950円 グローウェルホールディングス( 3141.T )が東証２部から１部に昇格 ０９：００ 閣議・閣議後会見 日銀金融政策決定会合・４月展望リポート公表 ０８：１３ ４月製造業ＰＭＩ（マークィット）[JPRPMI=ECI] ０８：３０ ３月全国コア消費者物価指数（ＣＰＩ・総務省）[JPCPI=ECI] （予測中央値：＋０．１％） ０８：３０ ４月東京都区部コアＣＰＩ（総務省）[JPCPIT=ECI] （予測中央値：‐０．４％） ０８：３０ ３月有効求人倍率（厚労省）[JPJOBA=ECI] （予測中央値：０．７６倍） ０８：３０ ３月完全失業率（総務省）[JPUNR=ECI] （予測中央値：４．５％） ０８：３０ ３月家計調査（総務省）[JPALLS=ECI] （予測中央値：前年比＋３．５％） ０８：５０ ３月商業販売統計（経産省）[JPRSLS=ECI] （予測中央値：前年比＋９．８％） ０８：５０ ３月鉱工業生産速報（経産省）[JPIP1=ECI] （予測中央値：前月比＋２．３％） １２：００ 自民党財務金融部会 １３：００ 調達価格等算定委員会 １４：００ ３月住宅着工戸数（国交省）[JPHST=ECI] （予測中央値：前年比＋８．１％） １４：００ ３月大手建設受注（国交省）[JPCORD=ECI] １４：００ 東証社長会見 １５：００ 関西電力定例社長会見 １５：００ ４月日銀展望リポート公表 １５：３０ 白川日銀総裁会見 １６：３０ 大阪市が京都市、神戸市とともに関西電力に株主提案議案を提出 １７：２０─１８：００ デフレ脱却等経済状況検討会議 １９：００ 外国為替平衡操作の実施状況（財務省） 主な決算 商船三井、日本郵船、三菱重工、三菱電機、新日鉄、住友金属、 野村ＨＤ、シャープ、富士通、ホンダ、ＮＴＴドコモ、関西電力 大和証券Ｇ、ＮＥＣ、中部電力 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ ２６日（木） ２３００ＧＭＴ 第１四半期韓国ＧＤＰ ０７３０ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁がＥＣＢ・欧州委共催のＥＵ金融市場に関する会合で 講演（フランクフルト） ０９００ＧＭＴ ４月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２３０ＧＭＴ ３月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] １４００ＧＭＴ ３月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件 １７００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 ２０００ＧＭＴ ガイトナー米財務長官が米経済および世界経済について講演 （サンフランシスコ） ４月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] ＩＭＦ／ＯＥＣＤ／世界銀行の債券フォーラム（ワシントン、最終日） 中国の温家宝首相がポーランド訪問（最終日） 国連の潘基文事務総長がインド訪問（２７日まで） ＜主な決算発表＞ Hyundai Motor Co ( 005380.KS ) BARCLAYS PLC Q1 TRADE ( BARC.L ) DEUTSCHE BANK AG Q1 ( DBKGn.DE ) Q1 2012 Amazon.Com Inc ( AMZN.O ) Q2 2012 Starbucks ( SBUX.O ) Q1 2012 Exxon Mobil Corp. ( XOM ) ２７日（金） ０４１５ＧＭＴ ＩＭＦ、アジア太平洋地域経済見通しリポートを公表 ０６００ＧＭＴ ３月独輸入物価（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI] ０６００ＧＭＴ ５月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] ０６４５ＧＭＴ ３月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] １２３０ＧＭＴ 第１・四半期米ＧＤＰ速報値（商務省）[USGDPR=ECI] １２３０ＧＭＴ 第１・四半期米雇用コスト指数（労働省）[USEMPC=ECI] １３５５ＧＭＴ ４月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値[USMSN=ECI] １４００ＧＭＴ メキシコ中銀金利決定 国連の潘基文事務総長がインド訪問（最終日） ＜主な決算発表＞ Samsung Electronics Co ( 005930.KS ) Q1 Industrial and Commercial Bank of China Ltd ( 1398.HK ) Q1 Agricultural Bank of China Ltd ( 1288.HK ) Q1 DAIMLER AG Q1 ( DAIGn.DE ) Q1 2012 Chevron ( CVX.N ) Q1 2012 Merck & Co., Inc. ( MRK.N ) Q3 2012 The Procter & Gamble Company ( PG.N ) （東京 ２７日 ロイター）