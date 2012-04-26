27日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ チャーム・ケア・コーポレーション6062.OSがジャスダック市場に上場 公開価格950円 グローウェルホールディングス(3141.T)が東証２部から１部に昇格 ０９：００ 閣議・閣議後会見 日銀金融政策決定会合・４月展望リポート公表 ０８：１３ ４月製造業ＰＭＩ（マークィット）[JPRPMI=ECI] ０８：３０ ３月全国コア消費者物価指数（ＣＰＩ・総務省）[JPCPI=ECI] （予測中央値：＋０．１％） ０８：３０ ４月東京都区部コアＣＰＩ（総務省）[JPCPIT=ECI] （予測中央値：‐０．４％） ０８：３０ ３月有効求人倍率（厚労省）[JPJOBA=ECI] （予測中央値：０．７６倍） ０８：３０ ３月完全失業率（総務省）[JPUNR=ECI] （予測中央値：４．５％） ０８：３０ ３月家計調査（総務省）[JPALLS=ECI] （予測中央値：前年比＋３．５％） ０８：５０ ３月商業販売統計（経産省）[JPRSLS=ECI] （予測中央値：前年比＋９．８％） ０８：５０ ３月鉱工業生産速報（経産省）[JPIP1=ECI] （予測中央値：前月比＋２．３％） １２：００ 自民党財務金融部会 １３：００ 調達価格等算定委員会 １４：００ ３月住宅着工戸数（国交省）[JPHST=ECI] （予測中央値：前年比＋８．１％） １４：００ ３月大手建設受注（国交省）[JPCORD=ECI] １４：００ 東証社長会見 １５：００ 関西電力定例社長会見 １５：００ ４月日銀展望リポート公表 １５：３０ 白川日銀総裁会見 １６：３０ 大阪市が京都市、神戸市とともに関西電力に株主提案議案を提出 １７：２０─１８：００ デフレ脱却等経済状況検討会議 １９：００ 外国為替平衡操作の実施状況（財務省） 主な決算 商船三井、日本郵船、三菱重工、三菱電機、新日鉄、住友金属、 野村ＨＤ、シャープ、富士通、ホンダ、ＮＴＴドコモ、関西電力 大和証券Ｇ、ＮＥＣ、中部電力 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ ２６日（木） ２３００ＧＭＴ 第１四半期韓国ＧＤＰ ０７３０ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁がＥＣＢ・欧州委共催のＥＵ金融市場に関する会合で 講演（フランクフルト） ０９００ＧＭＴ ４月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２３０ＧＭＴ ３月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] １４００ＧＭＴ ３月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件 １７００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 ２０００ＧＭＴ ガイトナー米財務長官が米経済および世界経済について講演 （サンフランシスコ） ４月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] ＩＭＦ／ＯＥＣＤ／世界銀行の債券フォーラム（ワシントン、最終日） 中国の温家宝首相がポーランド訪問（最終日） 国連の潘基文事務総長がインド訪問（２７日まで） ＜主な決算発表＞ Hyundai Motor Co (005380.KS) BARCLAYS PLC Q1 TRADE (BARC.L) DEUTSCHE BANK AG Q1 (DBKGn.DE) Q1 2012 Amazon.Com Inc (AMZN.O) Q2 2012 Starbucks (SBUX.O) Q1 2012 Exxon Mobil Corp. (XOM) ２７日（金） ０４１５ＧＭＴ ＩＭＦ、アジア太平洋地域経済見通しリポートを公表 ０６００ＧＭＴ ３月独輸入物価（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI] ０６００ＧＭＴ ５月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] ０６４５ＧＭＴ ３月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] １２３０ＧＭＴ 第１・四半期米ＧＤＰ速報値（商務省）[USGDPR=ECI] １２３０ＧＭＴ 第１・四半期米雇用コスト指数（労働省）[USEMPC=ECI] １３５５ＧＭＴ ４月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値[USMSN=ECI] １４００ＧＭＴ メキシコ中銀金利決定 国連の潘基文事務総長がインド訪問（最終日） ＜主な決算発表＞ Samsung Electronics Co (005930.KS) Q1 Industrial and Commercial Bank of China Ltd (1398.HK) Q1 Agricultural Bank of China Ltd (1288.HK) Q1 DAIMLER AG Q1 (DAIGn.DE) Q1 2012 Chevron (CVX.N) Q1 2012 Merck & Co., Inc. (MRK.N) Q3 2012 The Procter & Gamble Company (PG.N) （東京 ２７日 ロイター）
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