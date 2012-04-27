UPDATE1: 中京銀行<8530.T>、10年・50億円の期限前償還条項付劣後債発行条件を決定

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［東京 ２７日 ロイター］ 野村証券によると、中京銀行(8530.T)<0#8530=JFI>は、
期間１０年の期限前償還条項付劣後債の発行条件を決定した。
発行額５０億円。
利率 当初５年：１．３７％
以降：６カ月円ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋２．３９％
発行価格 １００円
スプレッド ＬＩＢＯＲ＋０．８９％
【 発行条件一覧 】
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銘柄 中京銀行 募集期間 ４月２７日
第６回期限前償還条項付劣後債 払込日 ５月 ９日
発行額 ５０億円 各社債の金額 １億円
期間 １０年 主幹事 下記参照
利率 上記参照 発行代理人 三菱東京ＵＦＪ銀行
発行価格 １００円 格付け・予定 Ａ─（ＪＣＲ）
償還日 ２０２２年５月９日
利払日 ５月、１１月の各９日
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・主幹事：野村証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、大和証券
・引受証券と引受額（単位：億円）
野村証２０ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証１５ 大和証１０
東海東京証３ ＳＭＢＣ日興証２
・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３５銭
・期限前償還条項：２０１７年５月９日以降に到来する利払期日に１００円で期限前償還
することができる。
（ロイターニュース 片山直幸 寺脇麻理）
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