UPDATE1: 中京銀行<8530.T>、10年・50億円の期限前償還条項付劣後債発行条件を決定

［東京 ２７日 ロイター］ 野村証券によると、中京銀行( 8530.T )<0#8530=JFI>は、 期間１０年の期限前償還条項付劣後債の発行条件を決定した。 発行額５０億円。 利率 当初５年：１．３７％ 以降：６カ月円ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋２．３９％ 発行価格 １００円 スプレッド ＬＩＢＯＲ＋０．８９％ 【 発行条件一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 中京銀行 募集期間 ４月２７日 第６回期限前償還条項付劣後債 払込日 ５月 ９日 発行額 ５０億円 各社債の金額 １億円 期間 １０年 主幹事 下記参照 利率 上記参照 発行代理人 三菱東京ＵＦＪ銀行 発行価格 １００円 格付け・予定 Ａ─（ＪＣＲ） 償還日 ２０２２年５月９日 利払日 ５月、１１月の各９日 -------------------------------------------------------------------------------- ・主幹事：野村証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、大和証券 ・引受証券と引受額（単位：億円） 野村証２０ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証１５ 大和証１０ 東海東京証３ ＳＭＢＣ日興証２ ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３５銭 ・期限前償還条項：２０１７年５月９日以降に到来する利払期日に１００円で期限前償還 することができる。 （ロイターニュース 片山直幸 寺脇麻理）