改正郵政民営化法が成立、株式売却が可能に　震災の復興財源へ

［東京 ２７日 ロイター］ 日本郵政グループの民営化路線を転換する改正郵政民営化法が２７日の参院本会議で、民主、自民、公明の３党などの賛成多数で可決し成立した。凍結されていた日本郵政の株式売却が可能になり、ゆうちょ銀行・かんぽ生命保険の株式売却は義務から努力規定になる。株式の売却益は、東日本大震災の復興財源に充てる方向。

政府保有の日本郵政株式の売却は、民主党への政権交代後に凍結されていたが、３分の１超を残して売却可能になる。従来は、ゆうちょ銀行とかんぽ生命の２社の株式を、２０１７年９月末までに全株売却する方針だったが、これを努力規定に変える。金融２社の新規業務への参入は、日本郵政が株式の半分を処分すれば規制が緩和される。

グループの体制は、５社から４社にする。郵便集配の郵便事業会社と窓口を手掛ける郵便局会社を統合し「日本郵便」を設立する。法案は、民主、自民、公明の３党が共同提出していた。