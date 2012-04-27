追加：日銀決定会合関連ヘッドライン一覧

＊記事本文を読む場合は、ヘッドライン末尾の番号をダブルクリックして下さい。 《決定会合》 ◎UPDATE1: 日銀が追加緩和決定、国債10兆円・ＥＴＦなど増額 固定オペは減額[nTK0793344] ◎〔情報ＢＯＸ〕日銀追加緩和・資産買入基金増額の概要[nTK0792782] 《総裁会見など》 ◎UPDATE3: 物価上昇率1％展望できる時期は14年度含む、毎月金融緩和するわけでない ＝白川日銀総[nTK0793926] ◎UPDATE1: 追加緩和で持続成長の経路確保、デフレ脱却には成長力強化―白川日銀総裁 ＝内閣府幹部 [nTK0794106] 《展望リポート》 ◎UPDATE1: 13年度物価見通し0.7％、1％見通せるまで強力に金融緩和＝日銀展望リポート[nTK0793750] ◎ＣＰＩ1％目指し強力に金融緩和推進、2014年度以降遠からず到達＝日銀展望リポート[nT9E8DF03K] 《日銀総裁会見こうみる》 ◎ＣＰＩ上昇率の具体的な言及を評価＝東京海上アセット 久保氏[nTK0793970] ◎リスク性資産買い入れ拡大の説明十分でない印象＝ドイツ証券 山下氏[nTK0793924] ◎政策のアウトプットを強調、追加緩和も視野＝第一生命経済研 熊野氏[nTK0793896] 《日銀追加緩和こうみる》 ◎アグレッシブな緩和、期待インフレ再評価も＝メリルリンチ 藤田氏[nTK0793426] ◎予想以上の規模だが、今後の緩和不要と読める文言も＝大和住銀 門司氏[nTK0793368] ◎期待封じ込めの印象、物価１%展望言及で時間軸短期化も＝クレディスイス 白川氏 [nTK0793294] ◎安心感誘う、継続的株買いには円安必須＝大和証 高橋氏[nTK0793262] ◎現実的な選択、基金の再増額も視野＝東短リサーチ 飯田氏[nTK0793342] ◎社債の期間延長に意外感、買入オペの札割れ回避も ＝三井住友海上あいおい生命 堀川氏[nTK0793316] 《要人発言など》 ◎UPDATE1: 日銀追加緩和はデフレ脱却へ適切な措置、今後も果断な政策を＝古川経財相 [nTK0794082] ◎デフレの背景はすう勢的な成長率の低下、構造的要因も―白川日銀総裁＝内閣府幹部 [nT9E8FB04K] ◎UPDATE1: 日銀の追加緩和を「評価」、物価目標に向かって引き続き政府と連携を＝前原政調会長 [nTK0794032] ◎日銀の追加緩和、政府の取り組みと連携取れた対応で評価＝藤村官房長官[nT9E7LE023] ◎UPDATE1: 日銀の追加緩和 思い切った対策で大いに評価、為替の安定にも好影響＝安住財務相[nTK0793474] ◎日銀には引き続き積極かつ果断な政策運営で経済の下支えを期待＝安住財務相[nT9E8FB04F] ◎日銀の決定は最小限の緩和姿勢示したのみ、大胆な緩和すべきだった ＝西村・自民党財金部会座長[nTK0793348] 《特集記事》 ◎〔アングル〕政府・与党が日銀の「本気度」を評価、いったん政治圧力に変化か [nTK0794076] ◎〔アングル〕日銀が「緩和ありき」に満額回答、政策運営の柔軟性確保が狙いか [nTK0794098] ◎〔ＢＯＪウオッチャー〕追加緩和の底流に為替・金利市場への警戒、今後も機動的に政策対応 [nTK0794084] ◎〔焦点〕物価目標達成の展望が緩和催促招く可能性、日銀と市場の際限ない心理戦に [nTK0794044] ◎〔アングル〕「市場の期待」コントロールに苦慮する日銀、材料出尽くしで円買い戻し [nTK0794064] ◎COLUMN‐14年度までの日銀「時間軸効果」は強力、米景気回復につれ円安進展も [nTK0794028] 《マーケットの反応》 ◎〔クロスマーケットアイ〕日銀追加緩和で金融市場は乱高下、短期筋の反対売買が交錯[nTK0793840] ◎UPDATE1: 日銀追加緩和後の金融市場は方向感欠く、円高に振れ日本株は軟化[nTK0793614] ◎〔外為マーケットアイ〕[nTK0792668] ◎〔株式マーケットアイ〕[nTK0792726] ◎〔金利マーケットアイ〕[nTK0792650] ［東京 ２７日 ロイター］