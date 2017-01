UPDATE1: 米金融・債券市場＝上昇、ギリシャ情勢や中国景気減速めぐる懸念で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 101*15.00(+1*24.00) =2.9261% 前営業日終盤 99*23.00( N/A ) =3.0143% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 99*26.50(+0*21.00) =1.7688% 前営業日終盤 99*05.50(+0*09.50) =1.8410% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*25.25(+0*05.75) =0.7128% 前営業日終盤 100*19.50(+0*02.25) =0.7497% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*31.00(‐0*00.25) =0.2660% 前営業日終盤 99*31.25( 0*00.00) =0.2620% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 14日 ロイター] 14日の米金融・債券市場では、ギリシャの政 局が混迷の度合いを深めていることなどを背景に、国債利回りが昨年10月上旬以来の水 準へ低下した。 ギリシャがユーロ圏を離脱した場合にどのような影響が出るかについては不透明感が強 い。また週末のドイツ州議会選挙で緊縮財政に対する不満が浮き彫りになったことに加え、 中国の景気減速をめぐる懸念が高まっていることも安全資産として米国債が買われる要因 となった。 終盤の取引で指標10年債US10YT=RRは15/32高、利回りは1.79%と、前営 業日終盤の1.85%から低下した。 30年債の利回りは1─10/32高、利回りは2.95%。前週末は3.02%だっ た。 ドイツ最大州であるノルトライン・ウェストファーレン州で13日に実施された議会選 挙で、メルケル首相率いる与党キリスト教民主同盟(CDU)が大敗を喫した。これを受 け、ドイツ国内の政治情勢が変わる可能性がある。 中国人民銀行(中央銀行)は12日、商業銀行の預金準備率を0.5%ポイント引き下 げると発表した。景気下支えを狙ったもので、世界経済が勢いを失いつつあるとの懸念を 強める形となった。 ギリシャのパプリアス大統領は14日、挙国一致内閣の樹立に向けて15日も協議を続 け、極右政党を除く全ての政党に参加を呼び掛けた。合意できなければ来月再選挙が行わ れることになる。 ポイント・ビュー・ウェルス・マネジメントの投資ストラテジスト、デビッド・ディー ツェ氏は「(きょうの取引は)不安を背景とした質への逃避が全てだ。ギリシャはユーロ 圏から離脱しようとしており、ユーロ圏ソブリン危機が始まってから最もリスクの高い局 面になっている」と述べた。 RBCキャピタル・マーケッツの米金利戦略部門を統括するマイケル・クロハティー氏 は、15日に公表される4月の米消費者物価指数(CPI)を受けて、国債利回りは一段 と低下する可能性があるとの見方を示した。 同氏は「米連邦準備理事会(FRB)が現在、量的緩和第3弾(QE3)をためらって いるのはCPIが2%の目標を大幅に上回っているからだ」と述べ、6月の次回米連邦公 開市場委員会(FOMC)までCPIが目標を下回って推移すれば、追加緩和に向けた大 きな制約が取り除かれると指摘した。 Tボンド先物6月限3USM2は31/32高の146─03/32。 Tノート先物6月限3TYM2は11/32高の133―13.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 37.50 (+3.00) U.S. 3-year dollar swap spread 36.50 (+2.75) U.S. 5-year dollar swap spread 37.00 (+2.25) U.S. 10-year dollar swap spread 15.75 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -29.25 (-1.00)