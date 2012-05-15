起債予測一覧〔表〕＝5月16日現在

【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 三井不動産 <0#8801=JFI> 5/15 AA 期間10年、発行額100億円 主幹事：ＳＭＢＣ日興、ＧＳ レンジ／T(322回)+17─20bp 5月18日に起債予定 南海電気鉄道 <0#9044=JFI> 5/15 AA 期間7年、発行額100億円 主幹事：野村 来週前半に起債予定 セブン銀行 <0#8410=JFI> 5/15 A 期間5年・7年 主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ、 大和、メリル ホンダファイナンス 5/15 A 期間5年・7年 <0#8461=JFI> 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ 伊藤ハム 2284.T 5/14 AA 期間5年、発行額100億円 主幹事：野村、みずほ、 三菱ＵＦＪＭＳ 来週前半に起債予定 アドバンテスト ( 6857.T ) 5/11 AA 期間3年・5年 発行額各100億円、150億円 主幹事： 3年債：野村、みずほインベ、 三菱ＵＦＪＭＳ 5年債：みずほインベ、野村、 三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／ 3年債：T(269回)+31─34bp 5年債：T(285回)+38─43bp 5月18日に起債予定 コクヨ ( 7984.T ) 5/11 A 期間5年 主幹事：大和、ＳＭＢＣ日興 丸井グループ <0#8252=JFI> 5/11 A 期間3年・5年 主幹事：野村 中日本高速道路 <0#1289=JFI> 5/11 AA 期間4年・7年・10年 発行額各400億円、200億円、400億円 主幹事： 4年債：大和、野村 7年債：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ 10年債：三菱ＵＦＪＭＳ、シティＧ レンジ／ 4年債：T(277回)+14─15bp 7年債：T(299回)+11─12bp 10年債：T(322回)+11─12bp 5月17日に起債予定 神戸製鋼所 <0#5406=JFI> 5/10 AA 期間7年・10年、 発行額各150億円、100億円 主幹事： 7年債：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、 大和 10年債：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、 ＧＳ レンジ／ 7年債：T(299回)+23bp 10年債：T(322回)+27bp 5月16日に起債予定 ＳＣＳＫ ( 9719.T ) 5/10 A 期間5年、発行額100億円 主幹事：ＳＭＢＣ日興、大和、野村 東京ガス <0#9531=JFI> 5/ 9 AA 期間20年、発行額200億円 主幹事：大和、三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／T(135回)+10bp 5月16日に起債予定 三菱マテリアル <0#5711=JFI> 5/ 9 AA 期間3年・5年、発行額各100億円程度 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、大和 来週前半に起債予定 Ｊ─オイルミルズ ( 2613.T ) 5/ 8 A 期間5年、発行額100億円 主幹事：野村、みずほ、 三菱ＵＦＪＭＳ 東京地下鉄 <0#9023=JFI> 4/27 AA 期間20年、発行額100億円 主幹事：野村、大和 レンジ／T(135回)+10─11bp 5月18日に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 国際協力機構 5/ 7 A 期間10年・20年 <0#1273=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 ＭスタンレーＭＵＦＧ 6月に起債予定 都市再生機構 4/25 A 期間3年・5年・10年 <0#0917=JFI> 主幹事：大和、三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ 6月上旬に起債予定、6月に発行予定 日本政策投資銀行 5/15 A 期間3年・5年 <0#0903=JFI> 主幹事：野村、大和、みずほ 発行時期は第2・四半期 4/ 2 <2012年度発行方針> 発行額：4000億円程度 福祉医療機構 4/12 A 期間3年・10年、 <0#0940=JFI> 発行額：3年債200億円程度、 10年債150億円程度 主幹事：野村、ＳＭＢＣ日興、みずほ 6月に発行予定 沖縄振興開発金融公庫 4/12 A 期間10年 <0#0949=JFI> 主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ 上期に起債予定 日本学生支援機構 4/ 6 A 期間2年、発行額400億円 <0#0948=JFI> 主幹事：ＳＭＢＣ日興、大和、みずほ 6月に起債予定(7月に発行予定) A <2012年度発行予定、総額1800億円> 2年債：7月(発行額400億円)、9月(500億円) 2013年2月(400億円) 3年債：11月(500億円) 日本政策金融公庫 3/ 7 2012年度第1四半期の主幹事： <0#0910=JFI> 野村、三菱ＵＦＪＭＳ、メリル 住宅金融支援機構 4/10 AA 期間10年・15年・20年 <0#0943=JFI> 発行額：各100億円、100億円以上、200億円 主幹事：野村、ＧＳ、三菱ＵＦＪＭＳ レン